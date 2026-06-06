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Arădean amendat cu 45.000 de lei pentru că a aruncat deșeuri în zonă neamenajată

Un arădean a fost amendat, vineri, cu 45.000 de lei pentru că a abandonat peste 20 de tone de deșeuri în apropierea unei căi ferate din Vladimirescu.
Arădean amendat cu 45.000 de lei pentru că a aruncat deșeuri în zonă neamenajată
Sursă foto: IPJ Arad. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
06 iun. 2026, 18:43, Social
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Bărbatul a fost prins aruncând moloz cu un camion, informează IPJ Arad.

„La data de 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au depistat un bărbat de 29 de ani, din județul Alba, în timp ce ar fi abandonat peste 20 de tone de deșeuri inerte, provenite din demolări (moloz), cu un autocamion, în proximitatea căii ferate din Vladimirescu”, informează Serviciul Județean de Poliție Transporturi Arad.

Potrivit polițiștilor arădeni, bărbatul a fost amendat cu 45.000 de lei, iar camionul său a fost ridicat pentru a fi confiscat de polițiști.

Deșeurile au fost duse la un centru specializat pentru neutralizare. IPJ Arad reamintește că astfel de acțiuni au un caracter permanent și că va face demersuri pentru a-i depista pe arădenii care aruncă deșeuri și în perioada următoare.

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