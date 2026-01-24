Un tânăr a fost amendat cu peste 5.000 de lei după ce a tractat o sanie cu mașina, pe un drum public. Imaginile au stârnit indignare online

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au intervenit după ce, în spațiul public online, au apărut imagini în care un autoturism tracta o sanie pe care se aflau mai multe persoane, punându-le viața în pericol.

În urma verificărilor, s-a stabilit că incidentul a avut loc în data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00, în localitatea Cuca, județul Galați. La volanul autoturismului se afla un tânăr în vârstă de 19 ani, care remorca o sanie în care se aflau patru bărbați.

Mai mult, polițiștii au constatat că șoferul a permis unui pasager să stea ieșit cu jumătate de corp pe geamul lateral dreapta-față, pentru a filma deplasarea, amplificând riscurile la care erau expuse persoanele implicate.

Autoritățile au subliniat că prin aceste acțiuni a fost pusă în pericol grav siguranța rutieră, iar comportamentul a provocat reacții de indignare în rândul cetățenilor, după distribuirea imaginilor pe rețelele de socializare.

Pentru abaterile constatate, tânărul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare totală de 5.265 de lei.

Poliția reamintește că astfel de comportamente sunt extrem de periculoase și pot avea consecințe tragice, iar distracțiile de moment nu justifică punerea în pericol a vieții participanților la trafic.