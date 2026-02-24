Prima pagină » Tehnologie » Reddit – amendă de 14 milioane de lire sterline pentru încălcări de confidențialitate

Reddit – amendă de 14 milioane de lire sterline pentru încălcări de confidențialitate

Uniunea Europeană lovește din nou Big Tech: Reddit a fost sancționat pentru nerespectarea regulilor digitale, în cadrul unei campanii tot mai ferme de reglementare a platformelor online.
Luiza Moldovan
24 feb. 2026, 14:45, Știrile zilei

Platforma online de discuții Reddit a fost amendată cu peste 14 milioane de lire sterline de către Biroul Comisarului pentru Informații din Marea Britanie, după ce organismul de supraveghere a constatat că firma nu a utilizat în mod legal informațiile personale ale copiilor, potrivit independent.co.uk.

În ultimii ani, UE a întărit controlul asupra marilor platforme online prin legislații precum Digital Services Act (DSA – care impune platformelor mari obligații stricte privind eliminarea conținutului illegal și transparența algoritmilor, cere mecanisme clare de raportare a conținutului illegal și transparența algoritmilor).

52 de milioane de utilizatori Reddit

Cum platforma are 52 de milioane de utilizatori activi lunar în UE, se încadrează la categoria „patfrome mari”.

Peste ocean, rigurozitatea europeană a stârnit tensiuni și critici din partea unor oficiali americani și a câtorva companii, însă UE nu vrea să deraieze de la controlul asupra spațiului digital, protecția utilizatorilor și a proceselor democratice, responsabilizarea giganților tech.

Pentru UE, aplicarea acestui DSA a devenit un instrument central de reglementare a Big Tech, amenzile impuse platformelor sunt uriașe.

Pentru a evita aceste amenzi, platformele precum Reddit trebuie să permită raportarea conținutului ilegal, să coopereze cu autoritățile UE, să fie transparente cu moderarea și algoritmii, să reducă riscurile sistemice (dezinformare, manipulare, conținut nociv).

