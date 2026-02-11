Comisia Europeană lansează un plan de acțiune la nivel UE pentru combaterea cyberbullyingului

Elementul central al acestui plan este crearea unui prototip de aplicație, proiectat să poată fi adaptat de către toate cele 27 de state membre. Prin intermediul său, copiii și adolescenții vor avea posibilitatea de a raporta confidențial incidentele de bullying online (cyberbullying) către liniile telefonice naționale de asistență. Euronews arată că se vor putea stoca și transmite în condiții de siguranță dovezi relevante. Totul, beneficiind de sprijin din partea autorităților, a instituțiilor de învățământ și a serviciilor de protecție a copilului.

Comisia a specificat că inițiativa se află încă într-o etapă incipientă. Aceasta va prelua practici de la modele deja existente și considerate eficiente. Un bun exemplu este aplicația și linia de ajutor „3018” din Franța.

Cyberbullying: o realitate pentru unul din șase copii

Conform datelor prezentate de Comisie, aproximativ unul din șase copii europeni, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, este afectat de cyberbullying. Reprezentanții europeni subliniază imperativul ca mediul digital să devină un spațiu securizat pentru generațiile tinere.

Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie, a declarat că tinerii au dreptul fundamental la protecție în sfera digitală. Ea a menționat necesitatea unor politici naționale coerente în toate statele membre, pentru a defini și a combate eficient hărțuirea online.

Acest plan de acțiune se înscrie într-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a consolida protecția minorilor în mediul digital. Comisia examinează introducerea unor restricții de vârstă la nivelul blocului comunitar. De asemenea dezvoltă un nou mecanism de verificare a vârstei și investighează așa-numitele „caracteristici de design adictiv” ale aplicațiilor.

De curând, Comisia a emis concluzii preliminare. A indicat astfel că platforma TikTok ar putea încălca prevederile Actului privind Serviciile Digitale (DSA). Cauza ar fi unele funcționalități care ar putea genera dependență. Totodată nu se asigură o protecție adecvată utilizatorilor minori.

Oficialii europeni au reiterat că DSA impune platformelor online obligația de a-și asuma responsabilitatea pentru impactul pe care îl au asupra utilizatorilor. Iar acestea vizează în mod special impactul asupra copiilor și adolescenților.

AI Act și combaterea fenomenului deepfake

Pe lângă lansarea aplicației propuse, planul de acțiune vizează și o aplicare mai riguroasă a legislației existente, inclusiv a DSA și a Legii privind Inteligența Artificială (AI Act). Scopul este combaterea utilizării abuzive a tehnologiei deepfake pentru hărțuire.

Comisia a comunicat că abordarea sa va integra prevenția, instrumentele tehnologice și aplicarea fermă a reglementărilor europene. Prin acestea, se va diminua incidența cyberbullyingului și se vor pune la dispoziția victimelor mecanisme de sprijin clare și eficiente.