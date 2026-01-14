„Are You Dead?”: Ce este aplicația „Ești mort?” care a devenit virală în China

Aplicația se adresează celor care trăiesc singuri și are un mecanism elementar: utilizatorul trebuie să confirme zilnic că este bine. Dacă nu există activitate timp de câteva zile, un mesaj automat este trimis către o persoană de contact desemnată pentru situații de urgență. Deși funcționează ca un instrument de siguranță, denumirea directă – „Are You Dead?” („Ești mort?”) – a atras atenția publicului și a contribuit semnificativ la răspândirea sa, scrie CNN.

Un concept simplu și un succes cu semnificație socială

Conform presei de stat, în doar câteva săptămâni aplicația a ajuns pe primul loc în clasamentul aplicațiilor plătite din AppStore-ul chinez. Popularitatea a determinat echipa de dezvoltatori să introducă un sistem de abonament și să rebranduiască produsul sub numele „Demumu”. Creșterea interesului reflectă o realitate mai amplă. China se confruntă cu un număr tot mai mare de persoane care trăiesc singure. Estimările arată că până în 2030 ar putea exista circa 200 de milioane de gospodării formate dintr-un singur individ.

Explicațiile sunt multiple. Îmbătrânirea rapidă a populației face ca tot mai mulți vârstnici să locuiască singuri, iar migrația masivă către centrele urbane lasă în urmă sate depopulate și familii separate. În rândul tinerilor, scăderea numărului de căsătorii și de relații stabile amplifică izolarea. În 2024, China a consemnat cel mai mic număr de căsătorii de la începutul statisticilor oficiale. Această tendință este corelată cu declinul natalității și incertitudinea economică.

Comentariile de pe rețelele sociale arată că aplicația a rezonat profund cu publicul. Unii utilizatori afirmă că simt, pentru prima dată, că „există cineva care verifică dacă mai sunt în viață”. „Această aplicație de 8 yuani este ultima urmă de demnitate pentru mulți tineri singuri. Cel mai terifiant lucru nu este singurătatea, ci dispariția fără ca nimeni să observe”, a notat un utilizator pe Weibo.

„Are You Dead?”: mai mult decât tehnologie, o problemă socială reală

Profesorul Stuart Gietel-Basten, expert în politici publice la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong, consideră că aplicația atinge o problemă reală: orele lungi de muncă, lipsa timpului liber și presiunile financiare reduc drastic rețelele de sprijin ale tinerilor. El atrage atenția că, deși astfel de instrumente pot salva vieți sau preveni tragedii, nu trebuie să înlocuiască relațiile umane autentice.

În urma reacțiilor și criticilor publice, creatorii au optat pentru un nume mai prietenos: „Demumu”. Denumirea păstrează o aluzie la cea inițială: „de” provine din englezescul „death”, iar „mumu” adaugă o notă caldă și accesibilă. Cei trei fondatori, născuți după 1995, au declarat că se simt „recunoscători și onorați” pentru atenția primită.

Un semnal de alarmă pentru societatea modernă

Dincolo de succesul digital, aplicația scoate la iveală o realitate incomodă: într-o epocă hiperconectată online, tot mai multe persoane se simt invizibile. Faptul că milioane de oameni sunt atrași de o aplicație care întreabă simplu „mai ești în viață?” spune mai mult despre starea socială actuală a Chinei decât multe statistici oficiale.