A devenit un fenonem global: Bebelușul de maimuță din Japonia, respins de mamă, care s-a atașat de o jucărie de pluș

Într-un spațiu împrejmuit din grădina zoologică Ichikawa, în estul Japoniei, se află un pui de maimuță care nu se dezlipește de mama sa. Imaginea ar fi una obișnuit de drăgălașă dacă nu ar exista un detaliu neașteptat: mama este un urs de pluș, cu membre exagerat de lungi și o etichetă albastră și galbenă cusută pe lateral. Este un produs vândut de IKEA la 19,99 dolari, notează El Mundo.

Punch s-a născut în iulie 2025 și încăpea în două mâini. Ca orice macac japonez, a căutat instinctiv burta mamei imediat după naștere, dar nu a găsit-o. Mama l-a respins după câteva zile, iar îngrijitorii au intervenit pentru a-l hrăni și a-l menține în viață. Fără acea ancoră: căldura, mirosul, bătăile inimii mamei, puiul a rămas singur și a resimțit lipsa acesteia ca pe o formă de izolare.

Când veterinarul a considerat că este pregătit să revină în grupul de maimuțe, Punch a fost mutat în incinta comună cu restul grupului. Însă încercările sale de apropiere au fost întâmpinate cu împingeri și zgârieturi din partea colegilor. Videoclipurile cu aceste momente de respingere au fost distribuite pe rețele, captând atenția și solidaritatea miilor de utilizatori japonezi.

Îngrijitorii au încercat apoi diverse obiecte pentru a-i oferi un substitut matern: prosoape, pături și alte jucării. În cele din urmă, Punch a ales o jucărie de pluș cu membre lungi, pe care îl putea strânge și de care se putea agăța, la fel cum ar fi făcut cu o femelă adultă. „I-a fost ușor să-l prindă și, probabil, i-a plăcut că seamănă cu o maimuță”, a explicat unul dintre responsabilii grădinii zoologice pentru postul Fuji TV. De atunci, rar este văzut fără urangutanul de pluș, pe care urmăritorii l-au redenumit „mama urangutan”.

Povestea a depășit limitele grădinii zoologice, fiind preluată mai întâi de presa locală, apoi de numeroase publicații internaționale. În SUA, comediantul Stephen Colbert a prezentat ursulețul IKEA în emisiunea sa Late Show, spunând: „Probabil este cea mai tristă și drăgălașă știre a săptămânii. După ce mama l-a abandonat, Punch a avut dificultăți să se împrietenească cu alți macaci, așa că i-au dat aceasta jucărie de pluș și acum o poartă cu el peste tot”.

Organizația PETA protestează

Această săptămână, sute de vizitatori din întreaga Japonie vin la grădina zoologică Ichikawa pentru a-l fotografia pe Punch. „Un pui de maimuță care a crescut singur a devenit atât de iubit încât mulți îl încurajează când îl văd cu ursulețul, tratându-l ca pe mama sa”, a scris pe X primarul Ichikawa, Ko Tanaka.

Filiala japoneză IKEA a reacționat rapid la fenomenul viral, transformând povestea într-o campanie de promovare gratuită. Președinta grupului în Japonia, Petra Fager, a vizitat grădina zoologică și a donat mai multe ursulețe de rezervă și alte jucării. În unele magazine, jucăria este deja promovată ca având un potențial terapeutic.

Totuși, fenomenul viral are și o față mai puțin pozitivă. Organizații precum PETA protestează, susținând că popularitatea lui Punch ascunde suferința și izolarea emoțională a puiului. Într-un comunicat, organizația subliniază că puiul de șase luni, abandonat de mamă, trăiește într-un spațiu de beton, iar ursulețul de pluș funcționează drept substitut afectiv.

PETA avertizează că nu este prima dată când un animal captiv devine fenomen de rețea socială în detrimentul bunăstării sale, amintind cazul hipopotamului pitic Moo Deng din Thailanda, care în 2024 a devenit senzație globală în timp ce suferea în condiții necorespunzătoare.

Recent, noi imagini transmise de angajații grădinii zoologice l-au surprins pe micuțul Punch interacționând cu alți semeni macaci și dând semne de adaptare.