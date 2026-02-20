Prima pagină » Știri externe » Spania va acorda statut pentru alți 500.000 de migranți / La începutul lui aprilie începe procesul

Spania va acorda statut pentru alți 500.000 de migranți / La începutul lui aprilie începe procesul

Guvernul spaniol intenționează să lanseze la începutul lunii aprilie procesul de regularizare extraordinară a migranților fără acte, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației.
Luiza Moldovan
20 feb. 2026, 21:10, Știri externe

Autoritățile au făcut apel la calm și au subliniat că perioada oficială de depunere a cererilor nu este încă deschisă, potrivit EFE.

Textul final nu este încă definitivat

Ministerul a precizat că proiectul legislativ s-a aflat în faza de consultare publică, pentru a permite cetățenilor și organizațiilor să transmită propuneri.

Secretariatul de Stat pentru Migrație a subliniat că textul final nu este încă definitivat și recomandă persoanelor interesate să urmărească exclusiv canalele oficiale ale guvernului pentru informații actualizate.

Până la 500.000 de beneficiari fără acte

Potrivit estimărilor autorităților, cel puțin 500.000 de migranți fără acte ar putea obține statut legal în Spania.

Principalele condiții propuse includ: lipsa antecedentelor penale și dovada reședinței în Spania timp de cel puțin cinci luni înainte de 31 decembrie 2025.

Următorii pași legislativi

După încheierea consultărilor, guvernul analizează propunerile primite și va integra elementele considerate relevante în forma finală a proiectului. Documentul va fi transmis instituțiilor competente pentru avize, inclusiv Consiliului de Stat, care trebuie să ofere garanții juridice pentru adoptarea decretului regal.

Ulterior, textul va reveni în Consiliul de Miniștri pentru aprobarea finală și va fi publicat în Monitorul Oficial al Statului (BOE).

Deschiderea perioadei de aplicare

După finalizarea procedurilor, perioada de depunere a cererilor va fi deschisă oficial. Autoritățile estimează că acest lucru se va întâmpla în jurul începutului lunii aprilie, însă data exactă va depinde de evoluția procesului legislativ.

Inițiativa face parte din eforturile guvernului spaniol de a reglementa situația migranților fără acte și de a facilita integrarea acestora în societate și pe piața muncii.

