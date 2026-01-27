Spania vrea să legalizeze situația a 500.000 de imigranți fără acte. Ce condiții trebuie îndeplinite

Potrivit ministrului securității sociale și migrației, Elma Saiz, noul plan vizează aproximativ 500.000 de persoane fără acte. Pentru a beneficia de acest statut, solicitanții trebuie să se afle pe teritoriul spaniol de cel puțin cinci luni. De asemenea este nevoie să fi intrat în țară înainte de data de 31 decembrie 2025. Cei care vor primi aprobarea vor putea munci legal în orice sector și regiune a țării, mai arată publicația Le Figaro.

Cererile vor putea fi înregistrate în intervalul aprilie – 30 iunie 2026. Oficialul spaniol a subliniat că această inițiativă urmărește recunoașterea și redarea demnității persoanelor aflate deja pe teritoriul național. Se vor oferi astfel, garanții, oportunități și drepturi.

Această politică diferă de cea a majorității statelor membre ale Uniunii Europene. Spania a adoptat o poziție mai deschisă față de migrație, justificată de nevoile economice. Pentru a grăbi implementarea, guvernul condus de Pedro Sánchez a recurs la un decret regal. Este o procedură constituțională care nu necesită aprobarea Parlamentului, unde executivul nu deține majoritatea.

Decizia survine în urma unei întâlniri cu aliatul politic Podemos și ca răspuns la o petiție populară semnată de peste 600.000 de oameni. Petiția mai este susținută și de aproximativ 900 de organizații, care au solicitat o regularizare generală.

Spania rămâne una dintre principalele porți de intrare a migrației în Europa, alături de Italia și Grecia, în special prin arhipelagul Canare. În 2025, circa 37.000 de migranți au ajuns în Spania, cu 42,6% mai puțin decât în anul precedent. Conform Institutului Național de Statistică, peste șapte milioane de străini locuiesc în prezent în Spania, dintr-o populație totală de 49,4 milioane de locuitori.