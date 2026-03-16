Criza energetică din Europa și dependența de combustibili fosili. Avertisment dur al ONU

Deși se află la mii de kilometri de epicentrul conflictului, criza energetică din Europa se acutizează rapid, pe fondul creșterii abrupte a prețurilor globale la energie.

Potrivit datelor recente, prețul gazelor naturale în Europa a crescut cu aproximativ 50% în doar două săptămâni, un impact direct al instabilității geopolitice. Această evoluție reaprinde temerile legate de securitatea energetică a Uniunii Europene și riscul unui nou șoc similar celui din 2022, când Rusia a redus drastic livrările de gaze.

La un eveniment organizat la Bruxelles, Simon Stiell, secretarul executiv al UNFCCC, va transmite un mesaj ferm oficialilor și miniștrilor europeni. Acesta va sublinia că dependența de petrol și gaze „subminează securitatea și suveranitatea națională”, expunând consumatorii la șocuri geopolitice și volatilitate extremă a prețurilor, anunță Reuters.

„Europa este mai dependentă de importurile de combustibili fosili decât aproape orice altă mare economie”, va declara Stiell, atrăgând atenția că peste 90% din petrolul și aproximativ 80% din gazul consumat de Uniunea Europeană provin din importuri.

Reacția autorităților de la Bruxelles

În fața acestei situații, liderii europeni lucrează în regim de urgență la măsuri menite să protejeze consumatorii și industria de explozia prețurilor la energie. Comisia Europeană susține însă că soluția durabilă nu este relaxarea politicilor climatice, ci accelerarea tranziției către energie regenerabilă și nucleară produsă local.

Cu toate acestea, state precum Italia și Ungaria solicită temporar slăbirea obiectivelor climatice pentru a reduce costurile pe termen scurt pentru industrie, o abordare pe care oficialii ONU o consideră profund greșită.

Tranziția către surse regenerabile

Simon Stiell va avertiza că renunțarea la obiectivele climatice ar fi „complet iluzorie” și va sublinia că investițiile în energie eoliană și solară aduc beneficii multiple: energie mai ieftină, locuri de muncă în industriile verzi și securitate energetică pe termen lung.

„Dependența docilă de importurile de combustibili fosili va condamna Europa la crize succesive”, va afirma acesta, adăugând că sursele regenerabile schimbă radical regulile jocului: soarele și vântul nu depind de rute maritime vulnerabile sau de conflicte armate.