Ursula von der Leyen avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta Europa ani de zile

„Au trecut exact două luni de la izbucnirea noului război din Orientul Mijlociu, iar după săptămâni de violențe asistăm, în sfârșit, la o acalmie. Ne dorim cu toții ca încetarea focului din Iran și din Liban să se mențină, obiectivul final fiind restabilirea păcii și a stabilității prin mijloace diplomatice”, a declarat Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Strasbourg.

Europa se confruntă cu presiuni majore asupra pieței energiei și a lanțurilor de aprovizionare, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul comercial global, în contextul conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iranul, pe de altă parte. Creșterea prețurilor la petrol și gaze alimentează temeri privind penurii de produse esențiale, precum combustibilul pentru aviație și îngrășămintele.

„Există însă și o realitate dură cu care trebuie să ne confruntăm cu toții: consecințele acestui conflict se pot resimți luni sau chiar ani de zile. De aceea, energia a fost în fruntea agendei reuniunii informale a Consiliului European. Aceasta este a doua criză majoră a energiei într-un interval scurt de patru ani. Lecția ar trebui să fie clară pentru toți: într-o lume turbulentă ca a noastră, pur și simplu nu ne putem permite să depindem excesiv de energia importată”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a prezentat și impactul financiar al conflictului din Orientul Mijlociu.

„În doar 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără a obține nici măcar o moleculă de energie suplimentară. Așadar, calea de urmat este evidentă: trebuie să reducem dependența de combustibilii fosili importați și să stimulăm aprovizionarea cu energie produsă la nivel local, accesibilă și curată”, a declarat aceasta.