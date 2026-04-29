Ursula von der Leyen avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta Europa ani de zile

Uniunea Europeană ar putea avea nevoie de ani pentru a gestiona efectele războiului din Orientul Mijlociu, a avertizat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Iulian Moşneagu
29 apr. 2026, 11:50, Știri externe

„Au trecut exact două luni de la izbucnirea noului război din Orientul Mijlociu, iar după săptămâni de violențe asistăm, în sfârșit, la o acalmie. Ne dorim cu toții ca încetarea focului din Iran și din Liban să se mențină, obiectivul final fiind restabilirea păcii și a stabilității prin mijloace diplomatice”, a declarat Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Strasbourg.

Europa se confruntă cu presiuni majore asupra pieței energiei și a lanțurilor de aprovizionare, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul comercial global, în contextul conflictului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iranul, pe de altă parte. Creșterea prețurilor la petrol și gaze alimentează temeri privind penurii de produse esențiale, precum combustibilul pentru aviație și îngrășămintele.

Există însă și o realitate dură cu care trebuie să ne confruntăm cu toții: consecințele acestui conflict se pot resimți luni sau chiar ani de zile. De aceea, energia a fost în fruntea agendei reuniunii informale a Consiliului European. Aceasta este a doua criză majoră a energiei într-un interval scurt de patru ani. Lecția ar trebui să fie clară pentru toți: într-o lume turbulentă ca a noastră, pur și simplu nu ne putem permite să depindem excesiv de energia importată”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a prezentat și impactul financiar al conflictului din Orientul Mijlociu.

„În doar 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără a obține nici măcar o moleculă de energie suplimentară. Așadar, calea de urmat este evidentă: trebuie să reducem dependența de combustibilii fosili importați și să stimulăm aprovizionarea cu energie produsă la nivel local, accesibilă și curată”, a declarat aceasta.

Recomandarea video