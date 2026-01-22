Prima pagină » Știri externe » Spania îndeamnă Uniunea Europeană să creeze o armată comună

Spania cere Uniunii Europene să facă demersuri pentru o armată comună europeană, ca măsură de descurajare, a declarat miercuri pentru Reuters ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares.
Spania îndeamnă Uniunea Europeană să creeze o armată comună
Iulian Moşneagu
22 ian. 2026, 10:06, Știri externe

Albares a spus că UE ar trebui, mai întâi, să își pună la laolaltă resursele și să își integreze mai bine industria de apărare, iar apoi să mobilizeze o „coaliție de voință”.

Îngrijorarea cu privire la disponibilitatea cetățenilor europeni de a se mobiliza militar este o „dezbatere legitimă”, însă, la nivelul UE, șansele de a strânge rapid o forță importantă sunt mai mari decât dacă fiecare țară ar acționa separat, a afirmat Albares.

„Un efort comun ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate”, a declarat acesta.

Ministrul spaniol de Externe a subliniat că intenția unei asemenea armate nu este de a înlocui NATO, evidențiind importanța alianței transatlantice.

„Dar trebuie să demonstrăm că Europa nu este un loc care se va lăsa constrâns militar sau economic”, a spus Albares.

Conceptul integrării forțelor militare naționale într-o armată europeană a fost propus pentru prima dată în 1951, pentru a contracara Uniunea Sovietică și a se asigura că reînarmarea Germaniei nu va amenința statele vecine, însă a fost respins de parlamentul Franței în 1954.

„Ideea apărării europene a făcut parte din originile UE. Revine generației mele sarcina de a finaliza acest proiect”, a declarat Albares.

Declarațiile vin înaintea reuniunii de urgență a liderilor UE, la Bruxelles, pe tema Groenlandei. Un purtător de cuvânt al Consiliului a confirmat că summitul va avea loc, în pofida anunțului lui Trump privind renunțarea la taxele vamale impuse țărilor europene și posibilitatea unui acord pentru Groenlanda.

