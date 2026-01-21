Trump renunță la taxele vamale impuse țărilor europene și anunță un posibil acord pentru Groenlanda

Donald Trump a făcut anunțul pe propria rețea de socializare Truth Social. Decizia a fost luată la finalul unei întâlniri pe care Trump a avut-o cu șeful NATO, Mark Rutte. El a dezvăluit că s-a stabilit formarea unui cadru pentru un viitor acord privitor la Groenlanda. Ca urmare, liderul SUA anunțat că renunță la tarifele vamale impuse țărilor europene.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”, a scris Donald Trump.

Președintele SUA a mai spus că discuțiile vor continua.

„Discuții suplimentare au loc cu privire la Domul de Aur în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce discuțiile progresează. Vicepreședintele JD Vance, Secretarul de Stat Marco Rubio, Trimisul Special Steve Witkoff și alte persoane, după cum este necesar, vor fi responsabile de negocieri – Aceștia îmi vor raporta direct”, a precizat Donald Trump.

Tot miercuri, în timpul discursului de la Davos, președintele american Donald Trump a amenințat Europa. Dacă europenii nu vor să ne dea Groenlanda, noi ne vom aminti, a apus Trump. Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, nu am cerut niciodată altceva, a adăugat liderul SUA.