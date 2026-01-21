Prima pagină » Breaking News » Trump amenință Europa în legătură cu Groenlanda: puteți spune nu, iar noi ne vom aminti

Președintele american Donald Trump a amenințat Europa în timpul discursului de la Davos. Dacă europenii nu vor să ne dea Groenlanda, noi ne vom aminti, a spus Trump. Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, nu am cerut niciodată altceva, a adăugat liderul SUA.
Foto: Mediafax/hepta
Petru Mazilu
21 ian. 2026, 16:53, Știri externe

Donald Trump a vorbit despre poziția Europei privind Groenlanda, potrivit Sky News.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, iar ei [Danemarca] nu ne-o vor da. Nu am cerut niciodată altceva. Am fi putut păstra acea bucată de pământ și nu am făcut-o”, a spus Donald Trump.

Ulterior, el s-a adresat direct liderilor Europei.

„Au de ales – puteți spune da, iar noi vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu, iar noi ne vom aminti”, a spus Trump subliniind că „o Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic”.

Totuși, Donald Trump a transmis că SUA „nu vor folosi forța” pentru a cuceri Groenlanda, în ciuda faptului că a spus că armata sa ar fi „de neoprit”.

„Probabil nu vom obține nimic decât dacă decid să folosesc forță și forță excesive. Am fi, sincer, de neoprit, dar nu voi face asta. Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța”, a precizat președintele SUA.

Donald Trump a participat miercuri la Forumul Economic de la Davos, Elveția.

