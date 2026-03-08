O companie aeriană cunoscută va aduce pasageri din Doha spre mai multe capitale europene

Potrivit companiei, au fost efectuate deja zboruri speciale de repatriere din Doha către Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Londra și Zurich. Aceste curse au avut rolul de a facilita întoarcerea pasagerilor blocați în urma restricțiilor recente din spațiul aerian regional, scrie Aljazeera.

Anterior, șase zboruri ale companiei au aterizat în siguranță la Doha, venind din Paris, Madrid, Londra, Frankfurt, Roma și Bangkok. Acestea au fost primele zboruri de sosire după perioada în care spațiul aerian al Qatarului a fost afectat de evoluțiile de securitate din regiune.

Reprezentanții Qatar Airways au precizat că aceste operațiuni nu reprezintă încă reluarea completă a zborurilor comerciale programate.

Compania intenționează, de asemenea, să aducă în zilele următoare pasageri a căror destinație finală este Doha din mai multe orașe europene, inclusiv Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Londra și Zurich, dar și din Muscat.