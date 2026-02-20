Prima pagină » Știrile zilei » Spania: Curtea Constituțională a respins apelul unui tată care încearcă să oprească eutanasierea fiicei sale

Curtea Constituțională a Spaniei a respins apelul depus de un tată care a încercat să împiedice accesul fiicei sale, o femeie paraplegică de 25 de ani, la la procedura de moarte asistată, relatează Reuters.
Instanța supremă din Spania a decis vineri că nu au fost încălcate drepturile fundamentale în procesul de aprobare a eutanasiei pentru tânăra de 25. 

Tânăra suferă de o boală psihiatrică și a avut mai multe tentative de suicid, culminând în octombrie 2022 când aceasta s-a aruncat de la etajul 5 al unei clădiri. În urma tentativei de sinucidere, femeia a rămas paraplegică și cu dureri cronice severe, iar medicii susțin că starea sa este ireversibilă și nu există perspective de ameliorare, potrivit Reuters

O comisie de experți din Catalonia a aprobat cererea de eutanasie, în iulie 2024, procedura fiind programată pentru luna următoare. 

Tatăl său, susținut de organizația Avocați Creștini, a încercat să blocheze demersul, argumentând că boala psihică a fiicei sale i-ar putea afecta capacitatea de a lua o decizie liberă și informată. 

Cu toate acestea, mai multe instanțe inferioare au dat câștig de cauză femeii, decizia fiind confirmată și ce Curtea Constituțională care a decis că drepturile fundamentale nu au fost încălcate. 

Organizația Avocați Creștini a anunțat că va face recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Nu vom abandona acești părinți. Vom continua să luptăm până la capăt pentru a le apăra dreptul de a-și salva fiica”.

Spania a legalizat eutanasia și suicidul asistat în 2021, devenind a patra țară din Uniunea Europeană care permite această practică pentru persoanele cu boli incurabile sau afecțiuni grav invalidante, însă legea a fost promulgată după opoziția fermă a Bisericii Catolice și a partidelor conservatoare. 

