Spania a devenit al doilea mare pariu al grupului Digi după România. Investitorii evaluează Digi la 2 miliarde de euro în prag de listare la bursă

Nu mai este vorba doar despre o prezentare spectaculoasă sau despre un model financiar bine realizat. Băncile care coordonează listarea Digi la bursă s-au întâlnit de două ori cu potențiali investitori, iar aceștia au răspuns cu optimism propunerii operatorului telecom, care câștigă cotă de piață trimestru după trimestru în Spania și are capacitatea de a profita de o eventuală consolidare a sectorului în această țară, notează Cincodias.

Impresiile rezultate după aceste întâlniri indică o evaluare de aproximativ 2 miliarde de euro, fără a include datoria. Cel mai probabil scenariu este ca plasamentul, de până la 25%, să combine vânzarea unor acțiuni existente cu o majorare de capital, potrivit surselor financiare consultate.

Pasărea rară care avansează prin politici agresive de preț

Consiliul de experți al Ofertei Publice de Subscriere (OPS) și, cel mai probabil, și al Ofertei Publice de Vânzare (OPV) a Digi și-a dat verdictul. Da, există cerere din partea investitorilor pentru această „pasăre rară” din telecomunicații, care avansează pe piață prin politici agresive de preț față de Orange, Telefónica și Vodafone și care este lider incontestabil la atragerea de clienți prin portare. Testarea inițială a cererii, cunoscută în jargon drept premarketing sau investor education, realizată de băncile coordonatoare, indică acest lucru.

Rothschild este consultantul principal al Digi, în timp ce Santander, Barclays și UBS sunt coordonatori globali, sprijiniți pe un al doilea nivel de BNP Paribas și Citi. Linklaters și Uría Menéndez se ocupă de aspectele juridice. Va exista, de asemenea, un al treilea nivel de instituții financiare, încă în proces de selecție. Acest ansamblu de consultanți, împreună cu conducerea companiei, analizează încă oportunitatea includerii unui segment destinat investitorilor de retail, așa cum publica Cinco Días pe 21 noiembrie, o formulă privită cu rezerve după listarea Bankia din 2011. Ultimele companii care au rezervat acțiuni pentru investitorii mici au fost Opdenergy în 2022 (4%) și Aena în 2015 (5,7%).

Echipele firmelor implicate depun eforturi pentru ca debutul la bursă să fie posibil încă de la începutul lunii aprilie, după auditarea rezultatelor financiare ale anului trecut. Termenul limită este mijlocul lunii mai, din cauza regulii celor 135 de zile. Această regulă împiedică investitorii americani să participe la listări dacă au trecut mai mult de patru luni și jumătate de la închiderea ultimelor situații financiare auditate.

Scopul operațiunii este finanțarea creșterii filialei spaniole a companiei românești fondate de Zoltán Teszári, care are nevoie de investiții anuale între 350 și 400 milioane de euro pentru a-și consolida ritmul de expansiune în țară. Marius Vărzaru, CEO al filialei din Spania, a separat planul de investiții de listarea la bursă, însă a recunoscut că fondurile suplimentare ar fi binevenite: „Dacă am dispune de capital suplimentar, am putea accelera anumite proiecte”, a declarat el analiștilor la prezentarea rezultatelor din 14 noiembrie.

A doua cea mai importantă piață a grupului

Spania este deja a doua cea mai importantă piață a grupului condus la nivel global de CEO-ul Serghei Bulgac, cu venituri de 681,1 milioane de euro între ianuarie și septembrie și o creștere de peste 19%, fiind depășită doar de România (881 milioane), unde însă ritmul de creștere este mult mai redus, de 8%. De fapt, evaluarea filialei spaniole ar fi cu doar 30% mai mică decât cea a companiei-mamă, care are o capitalizare de aproximativ 2,9 miliarde de euro la Bursa din România.

Analiștii estimează că EBITDA Digi în 2025 a fost de aproximativ 250 milioane de euro, ceea ce ar implica un multiplu de zece ori pentru o evaluare totală de circa 2,5 miliarde de euro, incluzând datoria. Această evaluare ar depăși cele 2,169 miliarde atribuite de Citi într-un raport din 28 ianuarie. Urmează totuși întâlnirea cu departamentele de analiză ale băncilor implicate, iar datele actualizate vor permite ajustarea evaluărilor.

Așteptările privind posibile tranzacții corporative în Spania stimulează interesul investitorilor, deoarece Digi, ca al patrulea operator din piață, ar putea avea un rol important în eventualele vânzări de active impuse de autoritățile de concurență în cazul unei posibile achiziții Vodafone Spania de către Telefónica. Operatorul telecom de origine română avea 10,2 milioane de servicii contractate la finalul trimestrului al treilea.

Nu este prima dată când Digi obține lichidități pentru a-și susține creșterea. În 2024 a convenit vânzarea, pentru până la 750 milioane de euro, a șase milioane de accesări de fibră optică, dintre care 4,25 milioane erau deja instalate, iar restul urmau să fie realizate până în anul următor. Acordul a vizat accesul în 12 provincii din Spania, inclusiv Madrid, Segovia, Ávila, Murcia, precum și regiunile Castilla-La Mancha și Comunitatea Valenciană.

Totuși, nivelul datoriei Digi, companie care a crescut rapid și a câștigat cotă de piață în Spania, rămâne un punct de atenție pentru comunitatea financiară. Datoria netă a crescut de la 1,361 miliarde de euro la finalul lui 2024 (aproximativ 2,3 ori EBITDA) la 1,714 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie (aproape trei ori EBITDA).