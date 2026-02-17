Moștenitoarea imperiului Zara deschide un „hotel boutique” cu reședințe private și vile de lux. Cât costă o noapte în noul paradis exclusivist

După aproape un deceniu de dezvoltare, stațiunea de lux Na Praia, care promite să redefinească turismul premium într-o zonă supranumită deja „Ibiza portugheză”, își va deschide porțile în primăvara anului 2026, scrie El Economista.

La o distanță de puțin peste o oră de Lisabona, pe peninsula Tróia, proiectul a prins contur în 2016, când Ortega, împreună cu grupul portughez Sonae Capital, a cumpărat un teren evaluat la 50 de milioane de euro, într-una dintre ultimele zone naturale aproape neatinse ale Europei. Investiția totală este estimată la aproximativ 250 de milioane de euro.

Promotorii spun că „Na Praia reprezintă materializarea unei viziuni construite în ani de zile, orientată către un turism conștient, selectiv și respectuos față de mediu”.

Complexul se va întinde pe 96 de hectare, însă doar 20% din suprafață va fi construită. Proiectul include un hotel boutique cu 45 de camere dedicate exclusiv adulților, experiențe axate pe liniște și relaxare, dar și 77 de reședințe private și cinci vile ultraexclusiviste. Acestea vor dispune de piscine proprii, terase generoase și servicii personalizate.

Cât costă o noapte într-o vilă

Prețurile pornesc de la aproximativ 1.000 € pe noapte pentru un apartament și pot ajunge la 8.000 € pe noapte pentru una dintre vilele premium. Cea mai exclusivistă vilă include două dormitoare matrimoniale, două camere suplimentare, living spațios, sufragerie, bucătărie complet utilată, două șeminee, curte interioară, grădină privată, piscină încălzită de mari dimensiuni și acces direct către exterior din fiecare cameră.

Oferta este gândită atât pentru cupluri care caută liniște, cât și pentru familii sau grupuri care își doresc experiențe de lux într-un cadru natural.

Proiectul face parte din așa-numita „coastă albastră portugheză”, o zonă aflată în plină dezvoltare între Melides și Comporta, unde investițiile totale în turism și rezidențial de lux sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de euro.

Elita proiectelor sustenabile

Deși ideea a apărut încă din 2011, odată cu primele concepte realizate de arhitectul portughez José António Uva, dezvoltarea efectivă a început după achiziția terenului din 2016. Proiectul a trecut ulterior prin studii de impact asupra mediului, ajustări arhitecturale și chiar o suspendare temporară în 2023, după obiecții ridicate de organizații de mediu preocupate de protejarea sistemelor de dune.

Construcția pune accent pe sustenabilitate, incluzând mobilitate electrică internă, conservarea florei și faunei locale și integrarea armonioasă în cele trei ecosisteme din zonă: oceanul, dunele și estuarele.

Na Praia nu își propune să fie doar o altă stațiune de lux, ci o destinație exclusivă pentru turiști care caută intimitate, experiențe personalizate și natură aproape neatinsă. Conceptul combină designul sofisticat cu respectul pentru mediu, motiv pentru care publicații internaționale, inclusiv Financial Times, au inclus proiectul pe lista celor mai așteptate deschideri hoteliere din lume în 2026.

Peninsula Tróia și regiunea Comporta atrag tot mai mult interes din partea investitorilor internaționali și a lanțurilor hoteliere, care încearcă să dezvolte un segment diferit de turismul de masă specific altor zone mediteraneene. Prin Na Praia, Sandra Ortega intră direct în elita proiectelor care îmbină luxul cu conservarea naturii, într-o perioadă în care aceste valori devin tot mai căutate de turiștii cu bugete ridicate.