Primul magazin Zara se închide după mai bine de cincizeci de ani

Potrivit Inditex, închiderea este în concordanță cu dezvoltarea conceptului de magazin Zara. Locația mai mică nu se încadrează în modelul magazinelor mari cu inovații tehnologice ale lanțului, care este activ în aproape 200 de țări, potrivit RevistaInforetail.

Inditex va continua să folosească A Coruña ca oraș de testare pentru noi proiecte și colecții în cadrul grupului. După închidere, Zara va deschide un Zacaffé în magazinul de pe Calle Compostela, aflat la mică distanță, sâmbătă, 31 ianuarie. Acest concept este deja implementat în alte filiale ale lanțului, inclusiv în Madrid și în orașe importante din China și Japonia.

Magazinul a fost deschis pe 9 mai 1975 și funcționează de peste 50 de ani. Decizia a fost comunicată personalului într-o ședință care a avut loc înainte de deschiderea magazinului și a fost comunicată și proprietarilor clădirii.

Magazinul are o suprafață aproximativă de 300 de metri pătrați și a servit încă de anul trecut ca spațiu comemorativ pentru cea de-a 50-a aniversare a companiei. În acest context, spațiul a fost renovat, inclusiv prin intermediul unei reamenajări inspirate de galeriile din Marina din A Coruña și prin vânzarea unei colecții exclusive.

Potrivit companiei, personalul magazinului Juan Flórez, format din aproximativ 11 persoane, va fi relocat în alte magazine ale grupului din oraș , inclusiv în magazinul de pe strada Compostela, care a fost primul magazin emblematic Zara din Galicia.

Modelul actual al Zara se bazează pe spații mai ample

În ciuda importanței sale istorice, este un spațiu mic care nu se potrivește modelului actual de afaceri al Zara, care se bazează pe magazine mari cu tehnologie integrată și o concentrare a colecțiilor.

„Magazinul nu se mai potrivește cu strategia de afaceri actuală a grupului”, relatează La Voz de Galicia .

În orașul A Coruña, grupul operează un total de 20 de magazine în diferitele sale lanțuri , atât în ​​locații la nivel stradal, cât și în centre comerciale. De fapt, conform informațiilor furnizate pieței, Inditex deține în prezent 5.527 de magazine la nivel mondial. Dintre acestea, 1.528 aparțin Zara și 380 Zara Home, în timp ce restul sunt distribuite între Bershka (859), Stradivarius (839), Pull&Bear (800), Massimo Dutti (519), Oysho (389) și Lefties (213).