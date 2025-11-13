ZARA REDESCHIDE MAGAZINUL DIN SUN PLAZA DIN BUCUREȘTI

Această deschidere subliniază angajamentul Zara pentru a genera inovație în retail- oferind clienților o nouă destinație, în care moda, arhitectura, sustenabilitatea și cele mai avansate tehnologii se imbină, pentru a crea o experiență de cumpărături elevată.

Conceptul este semnat de Studio-ul de Arhitectură Zara, spațiul fiind reproiectat pentru a oferi o experiență primitoare și elevată.

Arhitectura interioară include o secvență de încăperi interconectate, în care fiecare spațiu are propria sa identitate.

Redeschiderea marchează adoptarea celui mai recent concept global dedicat magazinelor Zara de tip flagship, cu o imagine proaspătă și noi zone de expunere, precum și cea mai avansată tehnologie dedicată unei experiențe facile pentru clienți. Totodată, spațiile de prezentare în stil boutique, cu design și mobilier unice, pun în valoare colecțiile brandului și creează o conexiune distinctă între client și produs.

