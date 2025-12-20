Bazin de înot, inaugurat la Sovata

Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a participat la inaugurarea bazinului de înot didactic și de agrement din orașul Sovata. Investițiile în infrastructura sportivă aduc beneficii directe comunităților, a transmis ministrul.

„Acesta este primul bazin realizat după noul proiect tip, aprobat în anul 2022, mai eficient energetic și mai economic. Bazinul are dimensiuni mai mari decât cele construite după proiectele de dinainte de 2022, un spațiu interior mai mare, gradene pentru spectatori și săli care pot fi echipate ca spații pentru fitness, oferindu-le, astfel, copiilor și tinerilor posibilitatea să învețe să înoate, să practice sportul și să ducă un stil de viață sănătos”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

Un bazin de înot modern

Conform unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, obiectivul beneficiază de șase culoare de înot, bloc-starturi moderne, o zonă de gardă antiderapantă, gradene pentru 124 de spectatori, o sală de forță și una pentru gimnastică aerobică, precum și vestiare pentru acestea. Finisajele interioare sunt realizate din materiale care previn dezvoltarea microorganismelor, asigurând un mediu curat, sigur și ușor de întreținut, a transmis Ministerul Dezvoltării.

Pentru sporirea eficienței energetice, bazinul este prevăzut cu un sistem de producere a energiei din surse regenerabile, respectiv panouri fotovoltaice.

Noul complex sportiv a fost conceput conform standardelor Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, fiind destinat atât inițierii în înot pentru copii și tineri, cât și activităților de recreere și antrenament, a mai transmis Ministerul Dezvoltări.

Investiția, în valoare de peste 23 de milioane de lei, a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții.