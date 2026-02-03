Prima pagină » Justiţie » Curtea de Apel din Napoli îi predă pe manelistul Dani Mocanu și pe fratele lui

Curtea de Apel din Napoli îi predă pe manelistul Dani Mocanu și pe fratele lui

Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităților române privind predare a fraților Mocanu, respectiv Daniel Mocanu și Ionuț Nando Mocanu, informează, marți, Ministerul Justiției.

Sursă foto: Facebook / Dani Mocanu
Laura Buciu
03 feb. 2026, 18:24, Justiţie

Ministerul Justiției a transmis că în cursul zilei de marți Curtea de Apel din Napoli a admis solicitarea autorităților române privind predarea lui Ionuț Nando Mocanu și a lui Daniel Mocanu .

„Hotărârea pronunțată de instanța italiană reprezintă un succes important al justiției române, confirmând eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană”, arată MJ.

Decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă, existând posibilitatea formulării unui recurs la instanța supremă din Italia, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ministerul Justiției va continua să monitorizeze evoluția procedurii și să coopereze cu autoritățile italiene pentru finalizarea demersurilor legale.

Manelistul și fratele său au fugit din țară

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați, în noiembrie 2025, în Italia, în provincia Napoli.

În data de 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. În plus, acesta a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli”, se arată în comunicatul polițiștilor.

Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit la domiciliu în baza mandatului. Poliţiştii l-au dat în urmărire şi pe fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, condamnat la şapte ani de închisoare cu executare în acelaşi dosar.

