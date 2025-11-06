Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire generală după ce au fost condamnați la închisoare și au dispărut de la domiciliu

Dani Mocanu și fratele lui au fost condamnați joi, de o instanță din Brașov, la pedepse cu închisoarea de 4 ani și, respectiv, 7 ani cu executare. În plus, potrivit deciziei definitive a Curţii de Apel Braşov, cei doi sunt obligați să achite 40.000 de euro unui bărbat pe care l-au agresat într-o benzinărie.

Poliția Argeș a transmis că în baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. ”Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, au declarat surse din Poliție.

Dani Mocanu a fost găsit vinovat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Un bărbat a ajuns atunci la spital, fiind rănit la cap.

Inițial, Dani Mocanu a fost reținut de polițiștii din Argeș. Alături de manelist a fost reținut și fratele său. Incidentul a fost surprins de camerele de vedere din benzinărie. În ciuda imaginilor, Dani Mocanu s-a declarat nevinovat și a spus că el doar a încercat să aplaneze conflictul.

Joi după-amiază, polițiștii i-au căutat pe frații Mocanu pentru a pune în aplicare decizia instanței, dar cei doi nu au fost găsiţi la locuinţa de domiciliu din Ştefăneşti, Argeş. Astfel, ei au fost dați în urmărire, iar datele lor au fost publicate deja pe site-ul Poliției Române la rubrica „persoane urmărite”.