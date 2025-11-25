Dani Mocanu și fratele său, în fața judecătorilor din Napoli: zi decisivă pentru extrădare

Frații Mocanu au fost prinși de autorități pe 10 noiembrie 2025, în proximitatea orașului Napoli. S-a întâmplat la scurt timp după ce autoritățile române au emis mandatele de arestare. Acest lucru a venit ca urmare a condamnărilor devenite definitive pe 6 noiembrie. În loc să își execute sentințele, cei doi au părăsit teritoriul țării, declanșând o alertă internațională. În prezent, ei se află sub măsura arestului la domiciliu în Italia, în așteptarea verdictului instanței.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, situația lui Dani Mocanu este complicată și de existența altor dosare penale în România, inclusiv acuzații legate de evaziune fiscală și proxenetism.

Condițiile din închisorile românești

Apărarea fraților Mocanu a insistat constant pe faptul că instanțele italiene acordă o atenție deosebită condițiilor de detenție din România. Nu este un caz singular; în ultimii ani, numeroase persoane condamnate în România au beneficiat de respingerea cererilor de extrădare către Italia. Unul din exemplele notabile din aceste cazuri fiind chiar dosarul Alinei Bica.

Avocatul a subliniat: „Condițiile din penitenciarele românești constituie un argument de greutate în aceste demersuri judiciare”. El a sugerat că acest factor ar putea înclina balanța în favoarea fraților Mocanu.

Integrarea în societate

Pe lângă aspectele strict juridice și condițiile de detenție, judecătorii din Napoli vor lua în considerare și gradul de integrare a fraților Mocanu în societatea italiană. Avocații lor intenționează să prezinte legăturile familiale, eventualele activități economice și sociale desfășurate în Italia, precum și alte conexiuni locale.

Aceste elemente au demonstrat în trecut capacitatea de a influența decizii similare luate în Italia, unde justiția este cunoscută pentru analiza amănunțită a fiecărui detaliu.

Un verdit cu consecințe majore pentru frații Mocanu

Decizia Curții de Apel din Napoli va avea un impact direct asupra viitorului lui Dani și Nando Mocanu. O eventuală admitere a extrădării înseamnă trimiterea lor în România pentru a-și ispăși pedepsele. În scenariul opus, o respingere a cererii ar putea permite fraților să își continue șederea în Italia, deschizând posibilități pentru noi contestații legale și prelungind durata procedurilor.

Mai mult, verdictul va aduce în prim plan și relațiile bilaterale dintre România și Italia în domeniul cooperării judiciare, un subiect sensibil, având în vedere numărul tot mai mare de extrădări refuzate în ultimii ani.