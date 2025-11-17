Avocatul „baronilor drogurilor” preia apărarea fraților Mocanu în Italia

Cazul extrădării celor doi frați, condamnați în România pentru tentativă de omor, capătă o miză juridică majoră în Italia după ce apărarea a fost preluată de avocatul Alexandro Maria Tirelli, specialist în drept penal internațional și una dintre cele mai cunoscute figuri în procedurile de extrădare.

Avocatul italian a detaliat pe blogul său criteriile pe care judecătorii italieni le vor lua pentru a decide dacă frații Mocanu vor fi sau nu extrădați în România.

„Extrădarea este întotdeauna o procedură complexă. Fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat”, scrie Tirelli, spunând că evaluarea începe cu verificarea modului în care a fost desfășurat procesul din România. Potrivit lui Tirelli, instanțele italiene trebuie să confirme că inculpații „beneficiază de un tratament conform standardelor europene”.

Ce spune avocatul despre extrădare

Condițiile de detenție din România vor fi supuse unei analize detaliate de către magistrații italieni, anunță avocatul. „Legislația europeană impune garanții minime de sănătate și siguranță, iar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, predarea poate fi refuzată”, explică Tirelli.

Apărarea intenționează să insiste și pe gradul de integrare al fraților în Italia, prezentând eventuale activități ale celor doi, legături familiale sau motive de stabilire pe teritoriul italian. Toate aceste elemente pot influența decizia Curții de Apel în sensul refuzării extrădării.

Avocatul a transmis că cererea de extrădare formulată de autoritățile române trebuie să fie corectă din toate punctele de vedere. „Orice eroare formală sau de fond poate afecta decizia finală. Vor fi analizate documentele, traducerile, notificările și actele oficiale”. Tirelli precizează și că instanța italiană va verifica și dacă pedeapsa cerută este proporțională.

Instanța va analiza și aspecte umanitare

Magistrații vor lua în calcul și eventualele elemente umanitare, ca să stabilească dacă predarea în România a lui Dani și Nando Mocanu ar putea să le afecteze drepturi esențiale: „Apărarea va prezenta elemente legate de sănătate, de viața de familie sau situații personale sensibile. Curtea trebuie să verifice dacă extrădarea ar putea încălca drepturi fundamentale”, spune avocatul italian.

Cazul rămâne intens mediatizat și în Italia din cauza notorietății persoanelor implicate, însă avocatul amintește că „fiecare persoană are dreptul la o apărare completă, fără prejudecăți sau presiuni externe”. Cei doi fraţi au agresat violent un bărbat într-o benzinărie, atacul fiind atât de puternic încât victima a suferit o fractură de craniu. Curtea de Apel i-a condamnat definitiv pe 6 noiembrie 2025 la 4 respectiv 7 ani de închisoare. În aceeaşi zi poliţia i-a dat în urmărire generală după ce nu au mai fost găsiţi la domiciliu.

Tirelli, legat de familia Escobar

Tirelli este cunoscut pentru experiența sa internațională în materie de extrădări și, potrivit G4Media, pentru relațiile pe care le-a avut în trecut cu persoane apropiate cartelurilor columbiene, inclusiv cu familia lui Pablo Escobar – detaliu care l-a transformat într-o figură proeminentă în presa italiană.

Decizia Curții italiene de Apel este așteptată în următoarele săptămâni, iar verdictul ar putea deveni un precedent semnificativ pentru viitoarele extrădări dintre Italia și România.

Frații Mocanu se află în custodia autorităților italiene, unde au fost arestați după ce au fugit din România.

Italia, un „caz special” în extrădări

Italia este considerată un „caz special” în materie de extrădări, deoarece legislația sa permite instanțelor să refuze predarea și să opteze pentru executarea pedepsei pe teritoriul italian atunci când persoana are legături economice, familiale sau emoționale puternice cu această țară. Deși, în mod normal, mandatul european de arestare presupune o procedură strict formală – fără reevaluarea fondului cauzei, unele instanțe italiene au trecut dincolo de acest cadru, analizând inclusiv temeinicia hotărârilor românești, condițiile din închisorile din România sau gradul de integrare al persoanei căutate. În ultimii ani, fugari precum Alina Bica și Dragoș Săvulescu, dar și Ionel Arsene sau Mario Iorgulescu, au încercat sau au reușit să profite de aceste particularități ale sistemului italian pentru a evita extrădarea.