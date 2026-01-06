Prima pagină » Social » Accident grav în județul Neamț, pe E85: un mort și cinci răniți

Accident grav în județul Neamț, pe E85: un mort și cinci răniți

Un accident rutier grav a avut loc marți, 6 ianuarie, pe drumul european E85, în localitatea Traian, comuna Săbăoani.
Accident grav în județul Neamț, pe E85: un mort și cinci răniți
Sursa foto: ISU Neamț
Iulian Moşneagu
06 ian. 2026, 20:50, Social

Potrivit primelor verificări, un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din județul Tulcea, care se deplasa pe E85, având direcția de deplasare spre municipiul Roman, ar fi pierdut direcția de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus, condus de o femeie de 46 de ani, din județul Vaslui.

La faţa locului au intervenit forţe şi mijloace de la Detaşamentul de pompieri Roman, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare şi prim ajutor, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanţă SMURD TIM şi o ambulanţă SMURD EPA. Totodată, au fost trimise două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi echipaje ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Din păcate, bărbatul în vârstă de 41 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanța SMURD TIM declarând decesul acestuia. O femeie în vârstă de 37 de ani și doi copii (în vârstă de 3 și 9 ani) au necesitat îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de un echipaj de la SAJ și ulterior transportați la spital.Celelalte două persoane implicate în accident, o femeie de 47 de ani și un bărbat de 51 de ani, cu traumatisme la nivelul toracelui și membrelor superioare, au fost preluate de la echipajele SMURD și SAJ și transportate la CPU Roman”, a transmis ISU Neamț.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Primele date indică faptul că șoferul decedat ar fi ațipit la volan.

