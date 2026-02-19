Prima pagină » Social » Bărbat de 49 de ani, găsit în stop cardio-respirator într-o zonă greu accesibilă în Balta Doamnei, județul Prahova

Bărbat de 49 de ani, găsit în stop cardio-respirator într-o zonă greu accesibilă în Balta Doamnei, județul Prahova

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei au intervenit, joi, pentru acordarea primului ajutor unei persoane aflate în stare gravă, într-o zonă greu accesibilă din comuna Balta Doamnei, satul Lacul Turcului, din județul Prahova.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Petre Apostol
19 feb. 2026, 12:30, Social

La misiune au participat o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, alături de o ambulanță a Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, cu medic, informează ISU Prahova.

La sosirea forțelor de intervenție, a fost identificat un bărbat în vârstă de 49 de ani, inconștient, aflat în stop cardio-respirator.

Din informațiile disponibile până în acest moment, victima ar fi un angajat care efectua verificări la rețeaua electrică, într-o zonă de câmp situată la o distanță considerabilă față de partea carosabilă.

Autoritățile au precizat că nu este vorba despre o electrocutare, ci despre o urgență medicală.

Pompierii au ajuns rapid la victimă și au sprijinit echipajele medicale pentru transportul acesteia până la ambulanță, unde au fost începute manevrele de resuscitare.

La fața locului a sosit și elicopterul SMURD București, care a preluat intervenția.

