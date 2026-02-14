Accident între două mașini pe DN 2G, în județul Bacău. Circulația este oprită

Centrul Infotrafic al Inspectoretului General al Poliției a precizat că circulația rutieră a fost oprită sâmbătă dimineață pe DN 2G Bacău-Vermești, în zona localității Leontinești, județul Bacău. În zona indicată a avut loc un accident rutier între două autoturisme, soldat cu rănirea ambilor șoferi, ce sunt conștienți și transportați la spital.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite efectuarea cercetării la fața locului. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 08:00.