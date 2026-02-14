Prima pagină » Social » Accident între două mașini pe DN 2G, în județul Bacău. Circulația este oprită

Accident între două mașini pe DN 2G, în județul Bacău. Circulația este oprită

Circulația rutieră este întreruptă pe DN 2G, în județul Bacău, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două mașini.
sursă foto: ISU Bihor
Laurentiu Marinov
14 feb. 2026, 07:58, Social

Centrul Infotrafic al Inspectoretului General al Poliției a precizat că circulația rutieră a fost oprită sâmbătă dimineață pe DN 2G Bacău-Vermești, în zona localității Leontinești, județul Bacău. În zona indicată a avut loc un accident rutier între două autoturisme, soldat cu rănirea ambilor șoferi, ce sunt conștienți și transportați la spital.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite efectuarea cercetării la fața locului. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 08:00.

