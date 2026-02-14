Echinocțiul de primăvară 2026 și trecerea la ora de vară. Când vin zilele mai lungi în România

Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc pe 20 martie. În această zi, în România și în toată emisfera nordică, durata zilei va fi aproape egală cu cea a nopții.

Momentul este unul important, pentru că marchează începutul primăverii astronomice și trecerea oficială către sezonul cald.

La echinocțiu, Soarele se află exact deasupra ecuatorului Pământului. El traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera sudică în cea nordică. Această poziție poartă numele de „punct vernal”. În această zi, Soarele răsare exact în punctul cardinal est și apune în punctul cardinal vest.

După data de 20 martie, ziua începe să crească din ce în ce mai mult, iar noaptea să scadă treptat. Acest proces continuă până la solstițiul de vară, care are loc, de obicei, în jurul datei de 21 iunie.

Explicația este valabilă pentru emisfera nordică. În emisfera sudică, echinocțiul din martie marchează începutul toamnei. În zonele polare, fenomenul aduce începutul zilei polare în nord și al nopții polare în sud, perioade care durează aproximativ șase luni.

Ce înseamnă echinocțiul

Echinocțiul, numit și echinox, reprezintă momentul în care ziua și noaptea au aproape aceeași durată pe tot globul. Acest lucru se întâmplă deoarece Soarele se află pe ecuatorul ceresc.

Punctele în care traiectoria aparentă a Soarelui, numită ecliptică, intersectează ecuatorul ceresc se numesc puncte echinocțiale.

Aceste puncte își schimbă poziția din cauza mișcării axei Pământului, fenomen cunoscut sub numele de precesie.

Echinocțiile de primăvară și de toamnă nu se produc la date exacte în raport cu stelele fixe, datorită fenomenului de precesie a axei Pământului.

Cu toate acestea, calendarul gregorian menține echinocțiul de primăvară aproape constant pe 20 sau 21 martie în emisfera nordică.

Este important de menționat că echinocțiul de primăvară este urmat câteva zile mai târziu de trecerea la ora de vară.

Când trecem la ora de vară în 2026

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. La ora 03:00, ceasurile se vor da înainte la 04:00. Astfel, zilele vor părea mai lungi, iar nopțile mai scurte.