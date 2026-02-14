Prima pagină » Știri externe » Autoritățile federale investighează dacă ofițerii ICE au mințit sub jurământ în legătură cu împușcarea unui migrant în Minneapolis

Autoritățile federale investighează dacă ofițerii ICE au mințit sub jurământ în legătură cu împușcarea unui migrant în Minneapolis

Doi agenți ICE ar fi făcut „declarații neadevărate” sub jurământ privind împușcarea unui migrant în Minneapolis în luna ianuarie, anunțat Serviciul de Imigrare și Vamă din SUA.
Autoritățile federale investighează dacă ofițerii ICE au mințit sub jurământ în legătură cu împușcarea unui migrant în Minneapolis
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 feb. 2026, 04:28, Social

Autoritățile federale au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă doi ofițeri ICE au mințit sub jurământ în legătură cu împușcarea unui migrant din Minneapolis luna trecută, scrie The Guardian.

Directorul ICE, Todd Lyons, a fost cel care a anunțat că a fost demarată o anchetă comună cu Departamentul de Justiție, după ce dovezile video au revelat că „mărturiile sub jurământ furnizate de doi ofițeri diferiți par să fi făcut declarații neadevărate” despre împușcarea unui migrant în Minneapolis.

Pe durata anchetei, cei doi ofițeri sunt suspendați din funcție. De asemenea, directorul ICE a mai spus că ofițerii ICE ar putea fi concediați și ar putea face inclusiv obiectul unei urmăriri penale.

„Minciuna sub jurământ este o infracțiune federală gravă. Încălcarea acestui jurământ sacru nu va fi tolerată. ICE rămâne pe deplin angajat în transparență, responsabilitate și aplicarea echitabilă a legilor privind imigrația din țara noastră”, a spus Lyons, potrivit The Guardian.

Ce s-a întâmplat

Totul a început la mijlocul lunii ianuarie, când Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat inițial că un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior după ce a fost atacat cu o lopată și un mâner de mătură de către trei migranți.

Ulterior, DHS a spus că împușcăturile au avut loc după o urmărire cu mașina în care era implicat un cetățean venezuelean care se afla ilegal în țară. Potrivit BBC, după urmărire, bărbatul a ieșit din mașină și a izbucnit o altercație între el și agentul federal.

În urma acestui incident, doi bărbați, Alfredo Alejandro Aljorna și Julio Cesar Sosa-Celis, au fost acuzați de agresiune cu forța, rezistență sau împiedicarea ofițerilor federali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Vineri, un judecător de la tribunalul districtual din SUA a respins acuzațiile de agresiune gravă împotriva lor.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt
Gandul
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Veste bună pentru seniorii din România! Cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor