Autoritățile federale investighează dacă ofițerii ICE au mințit sub jurământ în legătură cu împușcarea unui migrant în Minneapolis

Autoritățile federale au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă doi ofițeri ICE au mințit sub jurământ în legătură cu împușcarea unui migrant din Minneapolis luna trecută, scrie The Guardian.

Directorul ICE, Todd Lyons, a fost cel care a anunțat că a fost demarată o anchetă comună cu Departamentul de Justiție, după ce dovezile video au revelat că „mărturiile sub jurământ furnizate de doi ofițeri diferiți par să fi făcut declarații neadevărate” despre împușcarea unui migrant în Minneapolis.

Pe durata anchetei, cei doi ofițeri sunt suspendați din funcție. De asemenea, directorul ICE a mai spus că ofițerii ICE ar putea fi concediați și ar putea face inclusiv obiectul unei urmăriri penale.

„Minciuna sub jurământ este o infracțiune federală gravă. Încălcarea acestui jurământ sacru nu va fi tolerată. ICE rămâne pe deplin angajat în transparență, responsabilitate și aplicarea echitabilă a legilor privind imigrația din țara noastră”, a spus Lyons, potrivit The Guardian.

Ce s-a întâmplat

Totul a început la mijlocul lunii ianuarie, când Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat inițial că un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior după ce a fost atacat cu o lopată și un mâner de mătură de către trei migranți.

Ulterior, DHS a spus că împușcăturile au avut loc după o urmărire cu mașina în care era implicat un cetățean venezuelean care se afla ilegal în țară. Potrivit BBC, după urmărire, bărbatul a ieșit din mașină și a izbucnit o altercație între el și agentul federal.

În urma acestui incident, doi bărbați, Alfredo Alejandro Aljorna și Julio Cesar Sosa-Celis, au fost acuzați de agresiune cu forța, rezistență sau împiedicarea ofițerilor federali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Vineri, un judecător de la tribunalul districtual din SUA a respins acuzațiile de agresiune gravă împotriva lor.