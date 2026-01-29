Raport preliminar: Doi ofițeri au tras în timpul confruntării fatale cu Alex Pretti, la Minneapolis

Conform investigației inițiale efectuate de Customs and Border Protection (CBP), un agent ar fi strigat repetat „Are o armă!”, în timp ce offițerii se luptau cu Pretti la sol. Aproape cinci secunde mai târziu, doi agenți au deschis focul cu armele de serviciu, mai scrie CNN.

Raportul menționează că un ofițer a folosit un pistol Glock 19, iar celălalt un Glock 47. Ambele arme erau din dotarea agenției. Nu se confirmă dacă ambele focuri l-au lovit pe Pretti.

Detalii lipsă despre o presupusă armă

Spre deosebire de declarațiile făcute imediat după incident de secretarul DHS, Kristi Noem, raportul nu afirmă că Pretti ar fi „fluturat” o armă. De asemenea nu sugerează nici că focurile ar fi provenit din arma sa.

O analiză a imaginilor video disponibile realizată de CNN sugerează că un ofițer ar fi scos arma lui Pretti din zona taliei cu câteva momente înainte de împușcături.

Raportul afirmă că, la scurt timp după incident, un agent de patrulare de frontieră a spus că avea arma lui Pretti. Armă pe care securizat-o ulterior în vehiculul său. Ofițerii au încercat să îi acorde victimei primul ajutor, aplicând sigilii toracice pentru a controla sângerarea.

Pretti a fost transportat la spital la mai bine de 10 minute după împușcare. El a fost declarat decedat la Hennepin County Medical Center.

Investigații în curs

Raportul CBP reprezintă primul document oficial rezultant din multiplele anchete inițiate după incident. Alte investigații sunt efectuate de Homeland Security Investigations și de Biroul de Investigații Criminale din Minnesota.

Autopsia va fi realizată de Institutul de Medicină Legală al comitatului Hennepin, iar rezultatele oficiale vor fi solicitate după finalizarea acesteia.

Moartea lui Alex Pretti a fost surprinsă de martori din diverse unghiuri și a generat proteste și discuții aprinse despre utilizarea forței de către agenții federali. Raportul preliminar oferă primele clarificări oficiale, dar lasă deschise întrebări esențiale referitoare la necesitatea și proporționalitatea utilizării armelor.