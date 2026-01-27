Agenții federali vor începe retragerea din Minneapolis marți

Agenții federali vor începe să părăsească Minneapolis de marți. Printre cei care pleacă se află și Gregory Bovino, comandant al Patrulei de Frontieră a Statelor Unite, asociat cu operațiunea federală de imigrație desfășurată în Minnesota în ultimele săptămâni, relatează CNN și BBC.

Decizia vine pe fondul protestelor și al presiunii publice tot mai mari, după ce doi cetățeni americani au fost uciși în incidente în care au fost implicați agenți federali în timpul unor intervenții legate de aplicarea legislației în domeniul imigrației.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat luni că „unii agenți federali” vor părăsi orașul, după o convorbire telefonică avută cu președintele Donald Trump.

„Am subliniat cât de mult a beneficiat Minneapolis de pe urma comunităților de imigranți. Președintele a fost de acord că situația actuală nu poate continua”, a transmis Frey.

Convorbirea telefonică a avut loc după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal de un ofițer federal, sâmbătă, la Minneapolis.

Moartea lui Pretti a amplificat tensiunile în Minneapolis, un oraș deja în alertă după ce o altă cetățeană americană, Renee Good, a fost împușcată mortal de ofițeri de imigrație pe 7 ianuarie.