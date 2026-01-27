Prima pagină » Știri externe » Agenții federali vor începe retragerea din Minneapolis marți

Agenții federali vor începe retragerea din Minneapolis marți

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că unii agenți federali vor părăsi orașul după o convorbire telefonică avută cu Donald Trump.
Agenții federali vor începe retragerea din Minneapolis marți
Iulian Moşneagu
27 ian. 2026, 04:34, Știri externe

Agenții federali vor începe să părăsească Minneapolis de marți. Printre cei care pleacă se află și Gregory Bovino, comandant al Patrulei de Frontieră a Statelor Unite, asociat cu operațiunea federală de imigrație desfășurată în Minnesota în ultimele săptămâni, relatează CNN și BBC.

Decizia vine pe fondul protestelor și al presiunii publice tot mai mari, după ce doi cetățeni americani au fost uciși în incidente în care au fost implicați agenți federali în timpul unor intervenții legate de aplicarea legislației în domeniul imigrației.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat luni că „unii agenți federali” vor părăsi orașul, după o convorbire telefonică avută cu președintele Donald Trump.

„Am subliniat cât de mult a beneficiat Minneapolis de pe urma comunităților de imigranți. Președintele a fost de acord că situația actuală nu poate continua”, a transmis Frey.

Convorbirea telefonică a avut loc după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal de un ofițer federal, sâmbătă, la Minneapolis.

Moartea lui Pretti a amplificat tensiunile în Minneapolis, un oraș deja în alertă după ce o altă cetățeană americană, Renee Good, a fost împușcată mortal de ofițeri de imigrație pe 7 ianuarie.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
După Rareș Bogdan, un alt greu din PNL iese la rampă și îl atacă pe Bolojan frontal: „Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie confiscate de bugetul central”. Ce spunea primarul Bolojan în 2017
Gandul
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
Libertatea
Se dau bani pentru românii care nu își pot plăti facturile. Cine poate primi sprijin în 2026?
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor