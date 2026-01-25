Trump susține că oficialii din Minneapolis „incită la insurecție”, după ce o altă persoană a fost împușcată mortal de agenții ICE

Într-o postare pe Truth Social, Trump a lansat atacuri la adresa guvernatorului statului Minnesota și a primarului orașului Minneapolis.

În mesajul său, Trump a distribuit o fotografie cu arma despre care oficialii de imigrare au spus că a fost recuperată și a spus: „Ce se întâmplă? Unde este poliția locală? De ce nu li s-a permis să protejeze ofițerii ICE?”, notează AP.

El i-a acuzat pe guvernatorul statului Minnesota și pe primarul orașului Minneapolis de „incitare la insurecție” în încercarea de a distrage atenția de la un scandal de fraudă, fără legătură cu acest subiect. Trump i-a numit pe agenții ICE „patrioți” care au fost lăsați fără ajutorul poliției locale în încercarea lor de a-i reține pe cei pe care domnul Trump i-a descris ca fiind imigranți violenți.

„Aceasta este arma pistolarului, încărcată (cu două încărcătoare suplimentare pline!) și gata de acțiune – Ce înseamnă asta? Unde este poliția locală? De ce nu li s-a permis să protejeze ofițerii ICE? Primarul și guvernatorul i-au chemat înapoi? Se afirmă că multora dintre acești polițiști nu li s-a permis să-și facă treaba, că ICE a trebuit să se protejeze singură – ceea ce nu este ușor de făcut! De ce Ilhan Omar are 34 de milioane de dolari în contul ei? Și unde sunt zecile de miliarde de dolari care au fost furați din odinioară marele stat Minnesota? Ne aflăm în această situație din cauza unei fraude monetare masive, cu miliarde de dolari dispăruți, și a criminalilor ilegali cărora li s-a permis să se infiltreze în stat prin politica de deschidere a frontierelor promovată de democrați. Vrem banii înapoi și îi vrem înapoi ACUM. Acei fraudatori care au furat banii vor ajunge la închisoare, acolo unde le este locul! Acest lucru nu este diferit de un jaf bancar cu adevărat mare. Mare parte din ceea ce vedeți este o ACOPERIRE pentru acest furt și fraudă. Primarul și guvernatorul incită la insurecție, cu retorica lor pompoasă, periculoasă și arogantă! În schimb, acești politicieni ipocriți ar trebui să caute miliardele de dolari care au fost furați de la poporul din Minnesota și din Statele Unite ale Americii. LĂSAȚI-I PE PATRIOTII NOȘTRI DE LA ICE SĂ-ȘI FACĂ TREABA! 12.000 de criminali străini ilegali, mulți dintre ei violenți, au fost arestați și scoși din Minnesota. Dacă ar fi fost încă acolo, ați fi văzut ceva mult mai grav decât ceea ce vedeți astăzi!”, a fost mesajul postat de Trump pe Truth Social.

A doua persoană ucisă de agenții ICE în Minneapolis în mai puțin de trei săptămâni

O persoană a murit în urma unui schimb de focuri care a avut loc sâmbătă dimineață în Minneapolis, în care au fost implicați agenți federali.

Membrii familiei spun că bărbatul ucis sâmbătă de un ofițer federal în Minneapolis era asistent medical la secția de terapie intensivă a Administrației Veteranilor.

Potrivit CNN, DHS a afirmat că acesta „a opus rezistență violentă” când polițiștii au încercat să-l dezarmeze, iar un agent l-a împușcat în legitimă apărare.

Incidentul de sâmbătă are loc la mai puțin de trei săptămâni după ce un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, în sudul orașului Minneapolis.