Donald Trump îl amenință pe primarul din Minneapolis: se joacă cu focul

Donald Trump a lansat amenințarea pe propria rețea de socializare Truth Social. Trump a spus că primarul se joacă cu focul referindu-se la refuzul acestuia de a aplica legile federale ale imigrației.

„În mod surprinzător, primarul Jacob Frey tocmai a declarat că Minneapolis nu aplică și nu va aplica legile federale privind imigrația. Aceasta după ce a avut o conversație foarte plăcută cu el. Ar putea cineva din sanctuarul său să-i explice că această declarație reprezintă o încălcare foarte gravă a legii și că se joacă cu focul”, a scris președintele Donald Trump.

Liderul SUA este în conflict cu autoritățile din statul Minnesota unde se desfășoară ample proteste față de politica privind migrația a Administrației Trump. În ultima perioadă, președintele SUA a lansat mai multe atacuri la adresa guvernatorului statului Minnesota și a primarului orașului Minneapolis.

Protestele violente au pornit după împușcarea unei americance de către agenții federali ICE. Acestea s-au amplificat după ce un american a fost și el împușcat mortal.