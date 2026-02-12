Prima pagină » Știri externe » Fiul lui Ramzan Kadîrov, la un pas de orbire după un accident în Groznîi

Fiul lui Ramzan Kadîrov, la un pas de orbire după un accident în Groznîi

Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost externat recent din spitalul Botkin din Moscova, unde a fost internat aproape trei săptămâni în urma unui accident rutier produs pe 18 ianuarie, în centrul orașului Groznîi.
Adam Kadîrov, în timpul unei ceremonii oficiale. Sursa foto: X
Andrei Rachieru
12 feb. 2026, 19:43, Știri externe

Informația a fost publicată de surse ale publicației independente „Novaya Gazeta Europa”.

Accidentul s-ar fi produs din vina șoferului mașinii care deschidea coloana oficială în care se afla Adam Kadîrov. Până la revenirea fiului său în Cecenia, Ramzan Kadîrov nu a comentat public incidentul.

Pe 9 februarie, în cadrul unei întâlniri cu procurorul republicii, Arsan Adaev, Ramzan Kadîrov a făcut prima declarație oficială, exprimându-și nemulțumirea față de atenția mediatică acordată cazului. El a comparat accidentul fiului său cu statisticile generale privind accidentele rutiere din Rusia, sugerând că incidentul a fost exagerat de presa internațională.

În același context, procurorul republican l-a felicitat pe Kadîrov pentru acordarea gradului de general-locotenent, menționând „interacțiunea clară” dintre instituțiile statului, o formulare care, potrivit jurnaliștilor, reflectă lipsa anchetelor penale în cazuri similare ce implică oficiali de rang înalt.

Deși rănile lui Adam Kadîrov nu îi puneau viața în pericol, părinții săi au decis internarea acestuia la spitalul Botkin, una dintre cele mai prestigioase clinici din Moscova. Acolo, medicii i-au extirpat splina și i-au impus o dietă strictă pe o perioadă de șase luni.

Tânărul de 18 ani a suferit și o fractură de maxilar, care i-a interzis temporar consumul de alimente solide. În urma tratamentului și a dietei, Adam Kadîrov a slăbit vizibil, lucru observat și în primul videoclip apărut după externare, publicat pe canalul oficial de Telegram al tatălui său.

Riscul pierderii vederii și soarta gărzilor de corp

Potrivit surselor Novaya Gazeta Europa, cea mai gravă consecință a accidentului este o leziune a nervului optic, diagnosticată de medicii din Moscova. Există riscul ca Adam Kadîrov să rămână orb de un ochi, însă evoluția exactă a afecțiunii nu este încă clară.

În schimb, cei trei gardieni aflați în mașină au suferit răni mult mai grave. Cel puțin doi dintre ei au fost internați la Centrul Medical al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse.

Unul dintre aceștia, Bislane Kaimov, ar fi suferit o leziune cranio-cerebrală severă și riscă să rămână paralizat pe viață.

