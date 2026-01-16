Prima pagină » Știri externe » Fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident auto la Groznîi

Un grav accident rutier, produs în capitala Ceceniei, s-a soldat cu rănirea mai multor persoane din coloana oficială în care se afla fiul liderului cecen. Tânărul se află în stare critică.
Adam Kadîrov, în timpul unei ceremonii oficiale. Sursa foto: X
Maria Miron
17 ian. 2026, 00:53, Știri externe

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului Ceceniei, a fost transportat la un spital din Moscova cu un avion medical operat de structuri ale statului rus, după ce a fost rănit grav într-un accident rutier produs la Groznîi.

Potrivit informațiilor relatate de publicația Meduza, care citează canalul de opoziție cecen Niyso și postul Radio Europa Liberă, tânărul se află în stare critică. El este inconștient și a fost supus manevrelor de resuscitare, urmând să primească îngrijiri medicale de specialitate în capitala Rusiei.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc în capitala Ceceniei. Primele informații indică faptul că, la momentul accidentului, coloana în care se afla Adam Kadîrov ar fi circulat cu viteză mult prea mare. Coliziunea a implicat mai multe vehicule și s-a soldat cu mai mulți răniți.

După producerea accidentului, forțele de securitate au izolat mai multe zone din Groznîi, inclusiv drumurile care duc spre spitalul unde a fost tratat inițial.

Incidentul care l-a făcut cunoscut

Adam Kadîrov a devenit cunoscut public în septembrie 2023, după ce tatăl său, Ramzan Kadîrov, a publicat un videoclip în care acesta agresa un tânăr de naționalitate rusă, aflat în custodia poliției. Tânărul fusese acuzat că a incendiat un exemplar al Coranului.

Imaginile au fost intens mediatizate, iar liderul cecen a declarat public că este „mândru” de fiul său. După acest episod, Adam Kadîrov a fost decorat și numit în mai multe funcții în aparatul de securitate al Ceceniei.

