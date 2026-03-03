Rachetă iraniană lovește baza americană Al-Udeid în Qatar

Qatarul a confirmat marți că două rachete lansate din Iran au vizat teritoriul său, una dintre ele atingând baza militară americană Al-Udeid, în contextul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu inițiat de Statele Unite și Israel.

„Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat cu succes una dintre rachete, a doua lovind baza Al-Udeid din Qatar fără a face victime”, a precizat Ministerul Apărării din Qatar într-un comunicat oficial.

În plus, autoritățile qatareze au anunțat că au destructurat două celule de spionaj legate de Gărzile Revoluționare Iraniene, armata ideologică a regimului de la Teheran, și au reținut zece persoane suspectate de activități ilegale pe teritoriul țării.