Cine este Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei și noul lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost desemnat marți în funcția de lider suprem al Republicii Islamice. Decizia a venit pe fondul conflictului cu Israelul și al informațiilor contradictorii despre un posibil atac asupra Adunării Experților.

Dispute privind un atac la Qom

Autoritățile israeliene au anunțat că au lovit o clădire din orașul Qom. Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că în acel imobil s-ar fi aflat membri ai Adunării Experților, organismul format din 88 de clerici care are atribuția de a desemna liderul suprem.

Potrivit aceleiași surse, votul pentru succesiune ar fi avut loc în acel moment, iar mai puțin de jumătate dintre membri s-ar fi aflat în clădire.

Teheranul, în schimb, a respins imediat aceste afirmații. Agenția semi-oficială Fars a transmis că în clădirea vizată nu a existat nicio reuniune.

„Nu a avut loc nicio reuniune acolo”, a transmis Fars, care a declarat că este nevoie de protejarea vieții membrilor Adunării. Potrivit agenției, locația era goală în momentul loviturii, iar reprezentanții s-au mutat într-un „mediu sigur” pentru a continua deliberările printr-o metodă alternativă de vot.

Agenția Tasnim a confirmat că birourile Adunării din Qom au fost atacate și a susținut că și complexul din Teheran a fost lovit în noaptea anterioară. Presa iraniană a relatat și despre bombardamente în zone apropiate de Piața Revoluției din capitală.

În acest context, ayatollahul Ali Movahedi Kermani, membru al Adunării Experților, a declarat că „selectarea noului lider nu va fi prelungită”.

Rolul Adunării Experților și mecanismul constituțional

Constituția iraniană stabilește că Adunarea Experților are responsabilitatea de a alege liderul suprem. Membrii săi sunt desemnați prin vot popular, însă candidații trebuie validați anterior de Consiliul Gardienilor.

Acest consiliu are membri numiți direct sau indirect de liderul suprem, fapt care a asigurat de-a lungul timpului o bună respectare a principiilor Revoluției Islamice.

Legea fundamentală prevede că Adunarea trebuie să se întrunească „cât mai curând posibil” pentru a desemna un nou lider. Până la finalizarea procedurii, atribuțiile funcției sunt exercitate de un consiliu temporar format din președinte, șeful sistemului judiciar și un reprezentant al Consiliului Gardienilor desemnat de Consiliul de Discernământ.

Surse citate de Fars au susținut că ayatollahul Ali Khamenei nu a numit oficial un succesor, iar decizia a aparținut în totalitate Adunării.

De-a lungul anilor, fostul lider suprem a vorbit despre calitățile necesare pentru această poziție, printre care opoziția față de „aroganța” Statelor Unite, curajul, integritatea, simțul dreptății și capacitatea administrativă.

Cine este Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei are 56 de ani și este considerat o figură influentă, dar discretă, în structura de putere a Iranului. S-a născut în 1969 la Mashhad, într-o perioadă când era predomina opoziția religioasă față de regimul șahului Mohammad Reza Pahlavi.

Tatăl său a fost arestat și trimis în exil de mai multe ori înainte de Revoluția Islamică din 1979.

După schimbarea regimului, Mojtaba s-a stabilit la Teheran și a urmat cursurile liceului Alavi, instituție cunoscută pentru formarea unor membri ai elitei religioase și politice.

Ulterior, el a studiat teologia la Teheran și Qom, sub îndrumarea unor clerici conservatori, inclusiv ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi. Deși are rang de cleric mediu și nu deține titlul de ayatollah, numeroși observatori îl consideră un actor important în cadrul Biroului Liderului Suprem.

Influența sa este asociată cu legăturile strânse cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. A participat la războiul Iran-Irak în cadrul Batalionului Habib și a construit relații cu persoane care au ajuns ulterior în poziții importante în aparatul de securitate, inclusiv în serviciile de informații și în forța Basij.

De-a lungul anilor, adversari politici și guverne occidentale l-au acuzat că a influențat procesele electorale și că a avut un rol în reprimarea protestelor.

În 2019, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva sa printr-un ordin executiv care viza persoane apropiate liderului suprem. Departamentul Trezoreriei SUA a afirmat atunci că Ali Khamenei i-ar fi delegat anumite responsabilități și l-a descris drept reprezentant oficial al liderului, deși nu ocupa o funcție aleasă.