Ramzan Kadîrov își promovează fiul Akhmat ca vicepremier interimar în Cecenia. Care este starea de sănătate a liderului cecen

Decizia vine în contextul în care Akhmat deține deja două portofolii importante în administrația regională: ministru al culturii fizice și sportului, funcție preluată în 2024, la doar 18 ani, și ministru regional al tineretului, poziție ocupată din iarna aceluiași an.

Numirea a fost confirmată de Ramzan Kadîrov pe canalele sale oficiale, fără a oferi detalii suplimentare privind durata mandatului interimar sau atribuțiile exacte ale fiului său. Potrivit The Moscow Times, promovarea fiilor lui Ramzan Kadîrov în funcții publice a devenit o practică recurentă în ultimii ani.

Akhmat Kadîrov nu este singurul membru al familiei beneficiat de ascensiune rapidă în structurile de putere. Fratele său mai mic, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, a ocupat cel puțin șapte funcții oficiale în ultimii doi ani. Prima sa numire importantă a avut loc în 2023, când a devenit șef al securității tatălui său.

Adam Kadîrov a atras atenția presei internaționale în același an, după ce a fost filmat agresând un deținut adolescent acuzat că ar fi ars Coranul. Incidentul nu a avut consecințe judiciare, iar tânărul a continuat să fie promovat în structurile administrative și de securitate ale republicii.

Speculații privind sănătatea liderului cecen

Cea mai recentă numire vine într-un moment în care presa din exil relatează intens despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Novaia Gazeta Europe a scris în 2024 că liderul cecen ar suferi de o boală gravă, posibil necroză pancreatică, iar specialiștii în relații publice ai Kremlinului ar încerca să ascundă situația medicală reală.

Săptămâna trecută, aceeași publicație a relatat că Kadîrov ar fi fost internat de urgență la Moscova, chiar înainte de reuniunea anuală a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin pe 25 decembrie.

„Abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”, a declarat o sursă apropiată liderului cecen, citată de Novaia Gazeta.

Promovarea fiilor lui Ramzan Kadîrov în funcții publice, în ciuda controverselor

Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, conduce Cecenia din 2007, beneficiind de o autonomie largă în schimbul loialității față de Kremlin. Presa independentă și mass-media din exil au documentat în repetate rânduri stilul de viață luxos al familiei Kadîrov, incluzând flote de mașini de lux, ceasuri extrem de scumpe și nunți extravagante.

Deși liderul cecen a negat problemele de sănătate, sâmbătă a apărut într-un material video publicat pe canalul său oficial de Telegram, participând la deschiderea unei școli islamice. În imagini, Kadîrov nu vorbește și este văzut sprijinindu-se într-un baston, alimentând și mai mult speculațiile.