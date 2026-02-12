Zeci de mii de mașini străine ajung în Rusia prin China, ocolind sancțiunile legate de războiul din Ucraina

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, state occidentale și asiatice au impus sancțiuni care limitează exporturile auto către Rusia, iar mai mulți producători au anunțat că își reduc sau închid activitățile pe piața rusă. Cu toate acestea, comerțul continuă prin rețele informale care le permit dealerilor ruși să comande mașini prin intermediari din China, arată datele firmei ruse Autostat.

Majoritatea mașinilor sunt fabricate în China, unde multe mărci internaționale construiesc vehicule împreună cu parteneri locali, sau sunt transportate prin această țară după ce au fost fabricate în altă parte, potrivit datelor și surselor Reuters.

Un număr tot mai mare sunt vehicule „rulate” cu kilometraj zero – mașini noi înregistrate ca fiind vândute în China de către dealeri sau comercianți, care apoi le reclasifică ca fiind uzate și le exportă.

Comercianții care transportă mașini europene, japoneze și sud-coreene din China în Rusia clasifică mașinile noi ca fiind rulate pentru a elimina necesitatea de a obține aprobarea producătorului auto pentru vânzările către Rusia.

Importurile din China cresc puternic

Vânzările apar cu miile în datele colectate de Autostat. Cifrele arată că importurile din China reprezintă o pondere din ce în ce mai mare din totalul vehiculelor de marcă occidentală sau japoneză înmatriculate în Rusia, precum și volume susținute de mărci din Coreea de Sud. Numărul acestor vehicule fabricate în China s-a dublat față de 2023, arată datele. Acestea reprezintă acum aproape jumătate din totalul de aproape 130.000 de vehicule vândute în Rusia în 2025, fabricate de producători auto din țări care impun sancțiuni, potrivit Autostat. De la începutul războiului din Ucraina, în Rusia s-au vândut peste 700.000 de vehicule ale tuturor acestor mărci străine.

Datele Autostat arată că rușii au cumpărat anul trecut mai multe Toyota decât orice altă marcă străină, cu excepția celor chineze. Însă producătorul japonez a transmis într-un comunicat că a încetat să mai trimită mașini acolo în 2022: „Toyota nu exportă vehicule noi către Rusia”.

Aproape 30.000 de Toyota au fost cumpărate în Rusia anul trecut, arată datele Autostat. Aproape 24.000 dintre ele au fost fabricate în China.

Mașinile de lux germane sunt foarte populare

Mașinile germane sunt, de asemenea, foarte căutate. Cifrele Autostat arată că anul trecut au fost înmatriculate în Rusia aproape 47.000 de vehicule noi BMW, Mercedes și Volkswagen Group, inclusiv mărcile Audi, Porsche și Skoda. Peste 20.000 dintre aceste vehicule au fost fabricate în China, arată datele. Restul au fost produse în Europa, dar multe probabil au trecut prin China în drumul spre Rusia, scrie Reuters.

Un model popular în rândul elitei ruse este Mercedes G-Class, un vehicul de lux care este produs doar în Austria.

Zeci de documente de transport analizate de Reuters au arătat și alte exemple de mașini de lux germane importate în Rusia din China, inclusiv Mercedes GLC 300 și BMW X1 xDrive25i.

Dmitry Zazulin, director de vânzări la dealerul moscovit Panavto-Zapad, a spus că mulți clienți vor să cumpere și să conducă exclusiv mașini ale mărcilor occidentale, precum Mercedes.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen spun că nu vând mașini în Rusia și încearcă să oprească exporturile neautorizate. Totuși, producătorii germani au subliniat dificultatea investigării posibilelor încălcări.