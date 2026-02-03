Prima pagină » Știri externe » China va interzice mânerele ascunse ale ușilor mașinilor electrice

China va interzice mânerele ascunse ale ușilor mașinilor electrice

China va interzice în curând mânerele ascunse ale ușilor la vehiculele electrice, devenind prima țară care face acest lucru după ce mai multe incidente mortale au declanșat o analiză globală a designului controversat popularizat inițial de Tesla.
China va interzice mânerele ascunse ale ușilor mașinilor electrice
Sursa foto: Kindel Media: https://www.pexels.com
Laurentiu Marinov
03 feb. 2026, 08:07, Știri externe

Conform reglementărilor anunțate luni de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, mașinile vândute în China vor avea, obligatoriu, un sistem de deblocare mecanică atât pe interiorul, cât și pe exteriorul fiecărei uși, cu excepția portbagajului, potrivit The Guardian.

Noile reglementări vor „îmbunătăți nivelul de siguranță în designul auto”, se arată în comunicat.

Urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie anul viitor, reglementările prevăd că fiecare mașină trebuie să ofere un spațiu acționat manual de cel puțin 6 cm x 2 cm x 2,5 cm pentru a permite deschiderea manuală a ușii. În interiorul vehiculului, trebuie să existe și indicatoare care să le indice ocupanților cum să deschidă ușa.

Mânerul de ușă extensibil, montat încastrat, a devenit popular pentru prima dată odată cu Tesla Model S a lui Elon Musk, lansat în 2012. Designul integrează mânerul în ușă și folosește semnale electrice pentru a activa încuietoarea.

De atunci, a devenit o alegere comună de design pentru multe vehicule electrice din întreaga lume, inclusiv în China, unde este prezentă în aproximativ 60% din primele 100 de vehicule cu energie nouă cele mai bine vândute – inclusiv atât vehicule electrice, cât și mașini hibride – potrivit presei de stat.

Pene de curent au blocat pasagerii în mașini

Mașinile lansate după ianuarie anul viitor trebuie să respecte noile reglementări, obligând producătorii auto chinezi să reproiecteze multe dintre vehiculele lor. Anumite vehicule deja omologate și aflate în etapele finale de lansare au primit o perioadă de grație de doi ani pentru a actualiza designul.

Mai multe accidente mortale de mare amploare, în care pene de curent au blocat ocupanții în vehicule din cauza absenței unei eliberări manuale, au fost atribuite designului, ceea ce a determinat supravegherea organismelor de supraveghere a siguranței la nivel global.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro! ”Vă rog să nu mai mințiți”
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
TOP 5 – Cele mai ciudate ciorbe din lume. Există vreo ciorbă românească în clasament?
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor