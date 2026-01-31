Weekenduri libere condiționate de nivelul studiilor? Un candidat din China umilit pentru că are „doar licență”

Cazul a ieșit la iveală, când un solicitant de loc de muncă din Urumqi a publicat pe internet detalii despre interviul la care urma să participe.

Potrivit candidatului, discuția a avut loc pe platforma de recrutare Boss Zhipin, iar recrutorul – identificat în conversație doar cu numele de familie „Kai” – ar fi fost un manager senior de HR și administrativ în cadrul China Life Insurance Company Limited, relatează South China Morning Post.

„Cu doar o licență și vrei weekenduri?”

Din capturile de ecran distribuite online reiese că tensiunile au început când recrutorul a întrebat: „Poți veni mâine după-amiază la interviu?”. Candidatul a răspuns că analizează și alte opțiuni și că nu poate accepta un job fără weekenduri libere.

Replica a declanșat o reacție dură: recrutorul ar fi râs, apoi ar fi ironizat solicitantul, sugerând că, „având doar o diplomă de licență”, nu ar trebui să aibă pretenția de a avea două zile libere pe săptămână. În plus, ar fi amenințat că îl trece pe „lista neagră”, astfel încât să nu mai poată intervieva pe viitor pentru companie.

Postul pentru care candidatul aplicase nu a fost făcut public.

Platforma a dat avertisment, compania a anunțat anchetă

Pe 19 ianuarie, platforma de recrutare a comunicat că recrutorul a avut remarci nepotrivite și că a primit un avertisment oficial. A doua zi, un reprezentant al companiei de asigurări a confirmat că situația este investigată.

Între timp, conversația a generat o reacție puternică pe rețelele sociale din China continentală, unde mulți utilizatori au criticat atât tonul, cât și ideea că dreptul la odihnă ar depinde de nivelul de studii.

Piața muncii din China sub presiune

Comentariile apărute online au subliniat frustrarea față de practicile de lucru tot mai dure din China și față de atitudinile considerate abuzive în recrutare.

Scandalul vine într-un context în care piața muncii din China a devenit extrem de competitivă, iar numeroase companii au renunțat la weekendurile libere sau impun programe foarte lungi, adesea pentru salarii considerate mici de angajați.

În paralel, tot mai mulți tineri spun că nu mai acceptă automat aceste condiții. În spațiul online au apărut inițiative de boicot, în care utilizatorii promit să nu mai cumpere produse sau servicii de la firme asociate cu ore excesive și condiții stricte, iar uneori sunt publicate și numele companiilor pentru a-i avertiza pe alți candidați.

Cine este compania vizată

Compania de asigurări în cauză este una dintre cele mai mari din țară: fondată în 2003 și cu sediul în Beijing, ea este un jucător major în sectorul de stat din China. Conform raportului anual pe 2024, compania are 98.689 de angajați, dintre care 7.586 cu studii postuniversitare și 71.710 cu diplome de licență.