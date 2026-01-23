TikTok a încheiat un acord pentru a forma o nouă entitate americană. Trump: Sper ca în viitorul apropiat să fiu amintit și iubit de cei care folosesc TikTok

Compania care deține cunoscuta platformă socială a semnat acorduri cu investitori importanți, printre care Oracle, Silver Lake și firma de investiții MGX din Emiratele Arabe Unite, pentru a forma noua societate mixtă TikTok U.S, potrivit Associated Press.

Noua versiune a aplicației va funcționa în conformitate cu „măsuri de protecție definite care protejează securitatea națională prin protecția completă a datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conținutului și garanții software pentru utilizatorii din S.U.A.”, a declarat compania TikTok, într-un comunicat publicat, joi.

Utilizatorii americani ai TikTok pot continua să utilizeze aceeași aplicație.

Președintele Donald Trump a lăudat acordul într-o postare pe Truth Social, mulțumindu-i în mod special liderului chinez Xi Jinping „pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, a aprobat acordul”. Trump a adăugat că speră „ca, în viitorul îndepărtat, să fiu amintit de cei care folosesc și iubesc TikTok”.

TikTok, perioadă de incertitudine

Aplicația americană a traversat câțiva ani de incertitudine după ce o largă majoritate a Congresului american, a adoptat, iar fostul președinte Joe Biden a semnat o lege care ar fi interzis TikTok în SUA dacă nu se găsea un nou proprietar în locul companiei chineze ByteDance. Legea stipula că platforma socială urma să fie închisă în ianuarie 2025.

În prima sa zi de mandat, Donald Trump a semnat un decret prezidențial pentru a menține platforma în funcțiune, în timp ce administrația sa căuta un acord pentru vânzarea companiei.

Algoritmul a fost o chestiune centrală dezbătută în ceea ce privește securitatea aplicației. China a susținut că acesta trebuie să rămână sub controlul său. Cu toate acestea, legea adoptată de Congres pe vremea lui Joe Biden interzice orice cooperare cu firma chineză ByteDance, fiind obligatoriu ca această companie să cedeze licența investitorilor americani, astfel situația devine incertă în ceea ce privește influența companiei chineze în noua formulă.

Deși își va pierde drepturile legate de algoritm, compania chineză ByteDance păstrează o cotă de participațiune de 19,9%.

Oracle, Silver Lake și MGX rămân cei trei investitori cu drept de administratori, fiecare deținând o cotă de 15%. Printre alți investitori se numără firma de investiții a lui Michael Dell, miliardarul fondator al Dell Technologies.