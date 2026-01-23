TikTok a încheiat o înțelegere pentru a evita interzicerea în SUA

Compania platformei de socializare video a semnat acorduri cu investitori majori, inclusiv Oracle, Silver Lake și firma de investiții din Emiratele Arabe Unite MGX, pentru a forma noua societate mixtă TikTok US, potrivit AP.

Noua versiune va funcționa sub „garanții definite care protejează securitatea națională prin protecții complete ale datelor, securitatea algoritmilor, moderarea conținutului și garanții software pentru utilizatorii americani”, a declarat compania într-un comunicat joi. Utilizatorii americani de TikTok pot continua să utilizeze aceeași aplicație.

Președintele Donald Trump a lăudat acordul într-o postare pe Truth Social, mulțumindu-i în mod special liderului chinez Xi Jinping „pentru că a colaborat cu noi și, în cele din urmă, a aprobat acordul”. Trump a adăugat că speră „că mult timp în viitor voi fi ținut minte de cei care folosesc și iubesc TikTok”.

Adam Presser, care anterior a lucrat ca șef al departamentului de operațiuni, încredere și siguranță al TikTok, va conduce noua companie în calitate de CEO. El va lucra alături de un consiliu de administrație format din șapte membri, majoritar american, care îl include și pe CEO-ul TikTok, Shou Chew .

TikTok, închis de Biden, redeschis de Trump

Acordul pune capăt unor ani de incertitudine cu privire la soarta popularei platforme de partajare video în Statele Unite. După ce majorități largi în Congres au adoptat – și președintele Joe Biden a semnat – o lege care ar interzice TikTok în SUA dacă nu găsește un nou proprietar în locul ByteDance din China, platforma urma să se închidă la termenul limită din ianuarie 2025, impus de lege. Timp de câteva ore, s-a întâmplat. Dar în prima sa zi de mandat, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a o menține în funcțiune, în timp ce administrația sa căuta un acord pentru vânzarea companiei.