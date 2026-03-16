China și Statele Unite sunt „în comunicare” înaintea vizitei lui Donald Trump în China

China și Statele Unite „rămân în comunicare” cu privire la o vizită a lui Donald Trump, a declarat luni Ministerul chinez de Externe, în urma comentariilor președintelui american conform cărora ar putea amâna o viitoare călătorie la Beijing din cauza războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a refuzat însă să comenteze presiunile lui Trump asupra Chinei de a ajuta, împreună cu alții, la eliberarea Strâmtorii Ormuz. De asemenea, el a reiterat apelul Beijingului la încetarea ostilităților.

„China face încă o dată apel la toate părțile să înceteze imediat operațiunile militare, să evite escaladarea tensiunilor și să împiedice tulburările regionale să aibă un impact și mai mare asupra dezvoltării economice globale”, a declarat Lin Jian în cadrul unei conferințe de presă obișnuite.

China nu a confirmat datel vizitei

Deși Beijingul nu a confirmat încă datele vizitei sale, Donald Trump este programat să viziteze China între 31 martie și 2 aprilie, potrivit Casei Albe.

În plus, președintele SUA a cerut duminică asistența NATO și a Chinei pentru restabilirea traficului maritim prin strâmtoarea strategică Ormuz . El a declarat că dorește un răspuns din partea Chinei înainte de vizita sa, altfel ar putea-o amâna. El a susținut că strâmtoarea este crucială pentru transportul maritim chinezesc.

Mai mult de jumătate din importurile de țiței maritim ale Chinei provin din Orientul Mijlociu și tranzitează în mare parte strâmtoarea, potrivit firmei de analiză Kpler.