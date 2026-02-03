Xi Jinping cere o „lume egală și multipolară” în discuția cu președintele Uruguayului

Președintele Chinei, Xi Jinping, a discutat marți cu liderul Uruguayului, Yamandu Orsi, despre relațiile de cooperare de la nivel internațional.

Potrivit unui raport media, cei doi au discutat despre rolul comun al statelor sale într-o ordine internațională mai echitabilă, scrie Reuters.

În cadrul întâlnirii, Xi Jinping a afirmat că China și Uruguayul ar trebui „să colaboreze pentru a promova o lume multipolară egală și ordonată și o globalizare economică incluzivă și universal benefică”.

Președintele chinez a legat acest mesaj de obiectivul complex al Beijingului, care vizează construirea unei comunități cu un viitor pentru omenire.

A fost prima deplasare a unui lider sud-american la Beijing după evenimentele din ianuarie, când Statele Unite au invadat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro.

Întâlnirea are loc după mai multe vizite ale unor lideri occidentali în China, printre care prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul canadian Mark Carney și prim-ministrul finlandez Petteri Orpo.

Yamandu Orsi a explicat scopul deplasării sale într-un mesaj publicat pe Facebook, la scurt timp după sosirea la Beijing.

El a declarat că vizita urmărește „să împuternicească Uruguayul în lume și să genereze oportunități, investiții și dezvoltare”.

Președintele uruguayan conduce o delegație de aproximativ 150 de persoane, cu lideri de afaceri, într-o vizită care va dura până pe 7 februarie și care va include și orașul Shanghai.

Trecutul arată că există o legătură puternică între cele două state. China a fost principala destinație pentru exporturile Uruguayului în 2025, incluzând produse agricole precum celuloza de lemn, soia și carnea de vită.

În prima jumătate a anului 2025, Uruguay a raportat un excedent comercial de 187,1 milioane de dolari în relația cu China.