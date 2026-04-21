Prima pagină » Știri externe » Trump spune că SUA au interceptat o navă cu un posibil „cadou din China” pentru Iran

Trump spune că SUA au interceptat o navă cu un posibil „cadou din China” pentru Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că autoritățile americane au interceptat o navă care transporta ceea ce el a descris drept „un cadou din China”, însă nu a precizat la ce navă se referă și nici ce încărcătură avea aceasta. Casa Albă nu a oferit imediat informații suplimentare.
Trump spune că SUA au interceptat o navă cu un posibil „cadou din China” pentru Iran
Gabriel Negreanu
21 apr. 2026, 17:16, Știri externe

„Am prins ieri o navă care avea niște lucruri la bord, ceea ce nu a fost foarte frumos”, a spus Trump într-o intervenție la emisiunea „Squawk Box” de la CNBC.

„Un cadou din China, poate, nu știu. Dar am fost puțin surprins, pentru că am o relație foarte bună și credeam că am o înțelegere cu președintele chinez Xi Jinping”, a spus Donald Trump

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin în contextul în care CNN a relatat săptămâna trecută că serviciile americane de informații au indicat că Beijingul se pregătea să livreze Iranului noi sisteme de apărare antiaeriană în următoarele săptămâni.

Trump avertizase anterior că Beijingul va suporta consecințe dacă va trimite armament către Teheran. „Dacă China face asta, va avea mari probleme, OK?”, spunea el săptămâna trecută.

Marți, însă, tonul președintelui american a părut mai relaxat în privința unui posibil sprijin chinez pentru Iran. „Este în regulă”, a spus Trump. „Așa merg lucrurile în război, nu?”

Trump urmează să efectueze luna viitoare o vizită la Beijing. Declarațiile sale ar putea complica atmosfera diplomatică înaintea deplasării, în lipsa unor clarificări oficiale privind nava interceptată și natura încărcăturii sale.

