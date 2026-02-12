China și Mexic s-au întâlnit pentru primele discuții comerciale directe după majorarea tarifelor

Reprezentant pentru Comerț Internațional al Chinei, Li Chenggang, și ministrul adjunct al Economiei din Mexic, s-au întâlnit luni la Beijing, se arată într-un comunicat de presă emis joi de Ministerului Comerțului din China.

Comunicatul citat de Reuters precizează că cele două părți au avut „schimburi aprofundate” privind relațiile economice și comerciale bilaterale, precum și alte subiecte de interes comun.

Întâlnirea are loc pe fondul decizie din decembrie a autorităților de la Ciudad de Mexico care au anunțat majorări semnificative ale tarifelor vamale pentru importurile provenite din China și din alte state care nu au acorduri de liber schimb cu Mexic.

Taxele vamale, care în majoritatea cazurilor până la 35%, vizează mii de produse, inclusiv automobile, piese auto, textile, îmbrăcăminte, plastic și oțel.

Claudia Sheinbaum, președinte Mexicului a declarat că măsura urmărește stimularea producției interne și reducerea dezechilibrelor comerciale, însă se consideră că decizia a venit și pe fondul presiunilor exercitate de președintele Trump, în contextul politicii comerciale dure promovate de Washington împotriva Chinei.

China este al doilea cel mai mare partener comercial al Mexicului, după Statele Unite, iar Beijingul a avertizat anterior că va „lua măsuri” pentru a-și proteja interesele economice, deși până în prezent nu a anunțat represalii.