China, în linia de foc a lui Trump. Tarifele anti-Iran pun în pericol acordul comercial

Războiul comercial SUA-China intră într-o nouă fază tensionată, după ce președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a impune tarife punitive de 25% tuturor țărilor care fac comerț cu Iranul, o măsură care vizează indirect în special Beijingul.
Donald Trump și Xi Jinping. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
15 ian. 2026, 08:19, Știri externe

Deși amenințarea a fost lansată public pe rețelele sociale, fără detalii oficiale, impactul său potențial asupra relațiilor comerciale globale este major, scrie The Times.

Acordul comercial încheiat în octombrie între Donald Trump și Xi Jinping, după o întâlnire în Coreea de Sud, prevedea tarife de puțin peste 50% pentru importurile chinezești și a fost considerat un pas important spre detensionare. Acum, însă, războiul comercial riscă să se reaprindă, pe fondul noilor sancțiuni legate de Iran. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian, iar orice penalizare a acestui comerț ar lovi direct în interesele economice ale Beijingului.

Efecte în lanț asupra aliaților și partenerilor Iranului

Decizia Washingtonului depășește regimul clasic de sancțiuni. Pe lângă China, țări precum Emiratele Arabe Unite, Rusia și India ar putea fi afectate.

Dubaiul joacă un rol-cheie ca intermediar comercial pentru Iran, iar Rusia, deși are deja relații comerciale reduse cu SUA din cauza sancțiunilor legate de Ucraina, rămâne un partener economic al Teheranului.

Trump se confruntă cu presiuni din partea industriei americane, afectată de instabilitatea creată de politicile tarifare. De cealaltă parte, Xi Jinping gestionează simultan crizele din Iran, Venezuela și instabilitatea din Orientul Mijlociu. Deși China are un excedent comercial record și piețe alternative în Africa și Asia, războiul comercial generează incertitudine, un factor pe care Beijingul îl evită în mod tradițional.

Ce urmează

Analiștii se așteaptă ca Beijingul să răspundă prin tarife similare, așa cum a făcut în trecut. Deși prețul petrolului este în prezent mult sub nivelul din 2022, iar China își poate diversifica sursele, escaladarea conflictului cu SUA ar putea afecta întregul sistem comercial global. Războiul comercial SUA China rămâne, astfel, unul dintre principalele riscuri pentru stabilitatea economică internațională.

