Komsomolskaya Pravda de la Chișinău: „Zelul” Maiei Sandu de „a preda” Moldova României face jocul Kremlinului

Un editorial cu o teză cel puțin paradoxală publică joi portalul md.kp.media, site-ul oficial al publicației Komsomolskaya Pravda din Republica Moldova, în care înaintează ideea că, prin zelul lor de a uni Republica Moldova cu România, Maia Sandu și PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate) fac jocul Moscovei, prin resentimentul pe care-l provoacă populației.

Editorialul încearcă să inculce ideea că demersul autorităților moldovene de „a preda” Republica Moldova României este atât de „stângaci”, încât dăunează însăși ideii de unire.

„Au loc confiscări ale bisericilor”

„Autoritățile moldovene se grăbesc să predea țara către România atât de stângaci încât deja dăunează însăși ideii de „unire”: PAS devine deja de temut în țara vecină.

Și va veni ziua în care însăși conducerea românească va trebui să-și țină în frâu „frații” moldoveni și să-i încetinească. (…)

De exemplu, Maia Sandu a declarat că va vota pentru „unirea” – unirea Moldovei cu România. După președintele țării, clica sa a făcut și ea declarații similare. Au loc confiscări ale bisericilor ortodoxe din Mitropolia Moldovei și transferul acestora către Mitropolia Basarabiei. Satul Dereneu este un exemplu excelent; este bine că preotul și locuitorii din zonă încă rezistă”, arată editorialul.

„Unirea” ca acțiune forțată

Puterea, în Republica Moldova, este descrisă în editorial ca o clică ideologică scăpată de sub control, incompetentă, fanatică și periculoasă pentru stabilitatea țării.

Textul produce ideea că tema unirii este o amenințare, o acțiune forțată, nu o opțiune politică și că, în esență, populația Republicii Moldova nu o dorește.

Un punct foarte sensibil prezentat în editorial este, de altfel, instrumentalizarea religiei – biserica este prezentată ca un front politic.

„Maia Sandu acționează grosolan și pripit”

Editorialul vorbește despre „confiscări de biserici” și sugerează chiar o persecuție religioasă, iar ideea de bază este că autoritățile de la Chișinău atacă însăși identitatea spirituală a Moldovei:

„Vedeți, iată care e treaba. Maia Sandu și PAS acționează atât de grosolan, atât de pripit, ignorând toate legile și normele morale, încât, involuntar, în societatea noastră se generează resentimente și indignare. Iar acest lucru se proiectează atât asupra doritei „uniri”, cât și asupra dezertării clerului și a bisericilor către Mitropolia Basarabiei.

Toate acestea, combinate, reduc numărul susținătorilor unificării Moldovei cu România”, se arată în editorial.

România ar trebui să intervină, dar n-o face

România este prezentată ca un actor reticent și speriat, care ar trebui să tempereze Chișinăul, dar n-o face:

„Pe scurt, autoritățile noastre acționează atât de stângaci, atât de zelos, atât de dornice să predea rapid țara, încât chiar și românii sunt uimiți – „Chiar este posibil așa ceva?”

Iar acest lucru, apropo, provoacă nu numai surpriză și consternare în rândul autorităților române, ci și frică. (…)

Și va veni ziua când însăși conducerea românească va trebui să-și țină în frâu „frații” moldoveni și să-i țină în frâu: „Hei, fraților! Ce faceți?! Nu faceți decât să ne înrăutățiți lucrurile!”