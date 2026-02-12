Prima pagină » Știri externe » Komsomolskaya Pravda de la Chișinău: „Zelul” Maiei Sandu de „a preda” Moldova României face jocul Kremlinului

Komsomolskaya Pravda de la Chișinău: „Zelul” Maiei Sandu de „a preda” Moldova României face jocul Kremlinului

Exploziv la Chișinău! Guvernarea condusă de Maia Sandu este acuzată, într-un editorial dur publicat în presa din Republica Moldova, că forțează tema unirii cu România într-un mod „grosolan și pripit”, generând resentimente sociale, tensiuni religioase și un recul al sprijinului public dinspre populație, care ar ajunge, paradoxal, să servească intereselor Kremlinului.
Komsomolskaya Pravda de la Chișinău: „Zelul” Maiei Sandu de „a preda” Moldova României face jocul Kremlinului
Luiza Moldovan
12 feb. 2026, 08:31, Știri externe

Un editorial cu o teză cel puțin paradoxală publică joi portalul md.kp.media, site-ul oficial al publicației Komsomolskaya Pravda din Republica Moldova, în care înaintează ideea că, prin zelul lor de a uni Republica Moldova cu România, Maia Sandu și PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate) fac jocul Moscovei, prin resentimentul pe care-l provoacă populației.

Editorialul încearcă să inculce ideea că demersul autorităților moldovene de „a preda” Republica Moldova României este atât de „stângaci”, încât dăunează însăși ideii de unire.

„Au loc confiscări ale bisericilor”

„Autoritățile moldovene se grăbesc să predea țara către România atât de stângaci încât deja dăunează însăși ideii de „unire”: PAS devine deja de temut în țara vecină.

Și va veni ziua în care însăși conducerea românească va trebui să-și țină în frâu „frații” moldoveni și să-i încetinească. (…)

De exemplu, Maia Sandu a declarat că va vota pentru „unirea” – unirea Moldovei cu România. După președintele țării, clica sa a făcut și ea declarații similare. Au loc confiscări ale bisericilor ortodoxe din Mitropolia Moldovei și transferul acestora către Mitropolia Basarabiei. Satul Dereneu este un exemplu excelent; este bine că preotul și locuitorii din zonă încă rezistă”, arată editorialul.

„Unirea” ca acțiune forțată

Puterea, în Republica Moldova, este descrisă în editorial ca o clică ideologică scăpată de sub control, incompetentă, fanatică și periculoasă pentru stabilitatea țării.

Textul produce ideea că tema unirii este o amenințare, o acțiune forțată, nu o opțiune politică și că, în esență, populația Republicii Moldova nu o dorește.

Un punct foarte sensibil prezentat în editorial este, de altfel, instrumentalizarea religiei – biserica este prezentată ca un front politic.

„Maia Sandu acționează grosolan și pripit”

Editorialul vorbește despre „confiscări de biserici” și sugerează chiar o persecuție religioasă, iar ideea de bază este că autoritățile de la Chișinău atacă însăși identitatea spirituală a Moldovei:

„Vedeți, iată care e treaba. Maia Sandu și PAS acționează atât de grosolan, atât de pripit, ignorând toate legile și normele morale, încât, involuntar, în societatea noastră se generează resentimente și indignare. Iar acest lucru se proiectează atât asupra doritei „uniri”, cât și asupra dezertării clerului și a bisericilor către Mitropolia Basarabiei.

Toate acestea, combinate, reduc numărul susținătorilor unificării Moldovei cu România”, se arată în editorial.

România ar trebui să intervină, dar n-o face

România este prezentată ca un actor reticent și speriat, care ar trebui să tempereze Chișinăul, dar n-o face:

„Pe scurt, autoritățile noastre acționează atât de stângaci, atât de zelos, atât de dornice să predea rapid țara, încât chiar și românii sunt uimiți – „Chiar este posibil așa ceva?”

Iar acest lucru, apropo, provoacă nu numai surpriză și consternare în rândul autorităților române, ci și frică. (…)

Și va veni ziua când însăși conducerea românească va trebui să-și țină în frâu „frații” moldoveni și să-i țină în frâu: „Hei, fraților! Ce faceți?! Nu faceți decât să ne înrăutățiți lucrurile!”

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Șoferii de TIR sunt îndemnați să mănânce 30 de plante pe săptămână: „Stau în cabine cu orele, în fiecare zi”
Libertatea
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple. Luiza câștigă sume impresionante
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor