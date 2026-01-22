Traian Băsescu despre declarațiile Maiei Sandu: „Nu sunt 51% în Republica Moldova care să vrea unirea cu România”

Joi seară, la B1 TV, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit despre declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la un eventual referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România.

Întrebat cum ar trebui interpretate declarațiile Maiei Sandu, care a afirmat că nu există sprijin majoritar în rândul cetățenilor pentru unirea cu România, Băsescu a explicat pe scurt cum vedea decizia.

„Maia Sandu are cetățenie română, e cetățean român. Ca de altfel și premierul. Tot guvernul de la Chișinău are cetățenie română, toți demnitarii moldoveni au această cetățenie.”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a punctat însă că, deși liderii politici de la Chișinău au legături strânse cu România, realitatea opiniei publice în Republica Moldova, referitor la o unire, este diferită.

„Însă în ce are Maia Sandu dreptate este că în momentul de față nu sunt 51% din cetățenii Republicii Moldova care să vrea unirea cu România. Deci procesul a pornit de undeva de la 3% care voiam unirea, acum 48% cetățeni moldoveni care ar vrea unirea cu România. Mai este timp”, a spus Traian Băsescu.

În același timp, fostul președinte a afirmat că este foarte importantă strategia politică adoptată de Chișinău în prezent, mai exact, orientarea sa spre Uniunea Europeană.

„Iar Strategia adoptată de Chișinău să meargă înspre Uniunea Europeană pentru moment este foarte bună”, a mai afirmat fostul președinte, Traian Băsescu.