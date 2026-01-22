Prima pagină » Politic » Traian Băsescu despre declarațiile Maiei Sandu: „Nu sunt 51% în Republica Moldova care să vrea unirea cu România”

Traian Băsescu despre declarațiile Maiei Sandu: „Nu sunt 51% în Republica Moldova care să vrea unirea cu România”

Traian Băsescu a afirmat că unirea Republicii Moldova cu România nu are încă sprijin majoritar, dar apropierea sa de Uniunea Europeană este importantă pentru viitor.
Traian Băsescu despre semnarea acordului UE-Mercosur: „A fost foarte bine. Agricultorii români sunt protejați foarte bine”
Traian Băsescu despre semnarea acordului UE-Mercosur: „A fost foarte bine. Agricultorii români sunt protejați foarte bine”
Fundația Metropolis a inaugurat blocul alimentar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Renovarea a costat peste 55.000 de euro
Fundația Metropolis a inaugurat blocul alimentar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Renovarea a costat peste 55.000 de euro
Telescopul James Webb surprinde Nebuloasa Helix, cunoscută drept „Ochiul lui Dumnezeu”, în cea mai detaliată imagine de până acum
Telescopul James Webb surprinde Nebuloasa Helix, cunoscută drept „Ochiul lui Dumnezeu”, în cea mai detaliată imagine de până acum
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. 73 de percheziții în Botoșani
Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. 73 de percheziții în Botoșani
Marius Voineag, despre problemele din justiție și lupta anticorupție. Ce nu funcționează și ce trebuie schimbat la DNA
Marius Voineag, despre problemele din justiție și lupta anticorupție. Ce nu funcționează și ce trebuie schimbat la DNA
Nițu Maria
22 ian. 2026, 18:01, Politic

Joi seară, la B1 TV, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit despre declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la un eventual referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România.

Întrebat cum ar trebui interpretate declarațiile Maiei Sandu, care a afirmat că nu există sprijin majoritar în rândul cetățenilor pentru unirea cu România, Băsescu a explicat pe scurt cum vedea decizia.

„Maia Sandu are cetățenie română, e cetățean român. Ca de altfel și premierul. Tot guvernul de la Chișinău are cetățenie română, toți demnitarii moldoveni au această cetățenie.”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a punctat însă că, deși liderii politici de la Chișinău au legături strânse cu România, realitatea opiniei publice în Republica Moldova, referitor la o unire, este diferită.

„Însă în ce are Maia Sandu dreptate este că în momentul de față nu sunt 51% din cetățenii Republicii Moldova care să vrea unirea cu România. Deci procesul a pornit de undeva de la 3% care voiam unirea, acum 48% cetățeni moldoveni care ar vrea unirea cu România. Mai este timp”, a spus Traian Băsescu.

În același timp, fostul președinte a afirmat că este foarte importantă strategia politică adoptată de Chișinău în prezent, mai exact, orientarea sa spre Uniunea Europeană.

„Iar Strategia adoptată de Chișinău să meargă înspre Uniunea Europeană pentru moment este foarte bună”, a mai afirmat fostul președinte, Traian Băsescu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Ce înseamnă „suveranitate parțială” în Groenlanda și cum ar putea ajunge SUA să controleze bucăți din insulă fără a o anexa
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor